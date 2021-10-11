Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 5 havan topu düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarın meydana geldiği bölgelerde güvenlik çemberi oluşturuldu. Öte yandan sınır birlikleri angajman kuralları kapsamında havan saldırısına karşılık verdi.

Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından 5 havan topu atıldı. Havan toplarından 2'si gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

SINIR BİRLİKLERİ TARAFINDAN KARŞILIK VERİLDİ

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı. Öte yandan saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.