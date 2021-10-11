27. dönem POMEM'de alım sayısı 12 bine çıkacak

27. Dönem Pomem adayları intibak eğitimine bu ay içinde başlayacak.

Memurlar.net olarak ulaştığımız son bilgilere göre;

Polis Akademisi aday alım sayısını 6800 erkek, 1200 kadın aday olmak üzere toplamda 8000 kişi olarak belirlemişti.

Ancak ulaştığımız bilgilere göre kontenjan 10200 erkek 1800 kadın aday olmak üzere toplamda 12000 kişiye çıkartıldı.

Polis adayları, 22 farklı Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim görecek.

27.dönem POMEM için süreç 2020 yılında başlamış, sözlü mülakatların Ağustos ayı içerisinde sona ermesinin ardından buna dair sonuçların açıklanması ve eğitimin başlangıç süreci beklenmeye başlandı.

Sonuçların ise kısa bir süre içinde açıklanacağı ve eğitimlere bu ay içinde başlanabileceği belirtiliyor.

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