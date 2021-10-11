Selvi resmen uyardı: 'Terörist, vatan haini' tanımlarından uzak durulmalı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vermeden, "Bir de kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor. 'Terörist, vatan haini, o gençlik' gibi tanımlardan uzak durulmalı" dedi.

Gelecek seçimlerde 7 milyon gencin oy kullanacağını belirten ve Erdoğan'a isim vermeden gençlerin siyasette vazgeçilmez olduğu uyarısı yapan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni kuşaklar, yeni siyaset ve yeni bir dil istiyor. Gençler, gençlik dilini tercih ediyor. AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor. Geleceğe daha güvenle bakacağı, özgür bir Türkiye istiyor. Gençlere yönelik politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri bu.

Bir de kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor. 'Terörist, vatan haini, o gençlik' gibi tanımlardan uzak durulmalı. Gençlik sosyal medyadan besleniyor. Sosyal medyada gençliğe yönelik bir dil oluşturulması gerekiyor. Netice itibariyle hepsi bu ülkenin evladı. Hepsi, bizim gençlerimiz."