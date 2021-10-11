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Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi gören Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ekim 2021 16:14
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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), hayatını kaybetti.

AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmet Uçma kimdir?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Aynı fakültede Kelam Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yapmıştır.

Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurmuştur. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği yapmıştır.

Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlenmiştir. TBMM XXIV., XXV.ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir. Altı çocuk babasıdır.

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