YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Bilindiği üzere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamu kurumları ile üniversiteler adına her yıl burslu öğrenci gönderilmektedir.

Bu kapsamda, 2021 yılında gönderilecek burslu öğrencilere ilişkin başvurulara dair kılavuz 6 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmiştir.

Kılavuzda yer alan kontenjanları incelediğimizde bu yıl burslu gönderilecek öğrenci sayısının 358 olduğunu ilanı bekleyen adaylar gibi üzülerek gördük. Özellikle akademik kariyerini yurtdışında devam etmek isteyen öğrenciler için bulunmaz bir nimet olan YLSY kontenjanın geçen yıllara göre yarı yarıya düşürülmesi büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.

YIL YLSY BURSİYER KONTENJANI 2021 358 (200 adedi üniversite) 2020 750 (250 adedi üniversite) 2019 1195 (400 adedi üniversite) 2018 1224 (537 adedi üniversite) 2017 1155 (552 adedi üniversite)

Tablodan da görüleceği üzere sadece son beş yılı kıyasladığımızda 2017'de 1155 olan bursiyer sayısının neredeyse üç katı azalarak bu yıl itibarıyla 358'e düştüğünü görüyoruz. Ülkemizde tasarruf tedbirlerinin her alana yayıldığı bugünlerde yurtdışına gönderilecek öğrenci üzerinden bir kısıtlamaya gidilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.