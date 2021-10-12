YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından farklı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde istihdam edilmek üzere toplamda 173 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu şartları incelediğimizde öğretim üyesi kadrolarının tamamında kişiyi tanımlayan özel çalışma alanlarına yer verildiği görülmektedir. Hatta bazı kadrolarda yer alan şartları Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde arattığımızda yalnızca bir kişi çıkmaktadır.

Örneğin, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylarda; "PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU OLUP ERGOTERAPİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. ŞİZOFRENLERDE ERGOTERAPİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN BİRLİKTE ETKİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMASI OLMAK." şartı aranmaktadır.

Söz konusu ilan şartı, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin söz konusu ilan özelinde tüm kadro şartlarını gözden geçirmesinde yarar olduğu görülmekle birlikte idari yargıya konu olması halinde yönetmelik hükmünden dolayı iptalinin konu olabileceğini hatırlatmak isteriz!