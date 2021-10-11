Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünelde son 250 metre

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalara devam ediliyor.

Yapımına 2013'te başlanan, her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünelde; tüplerin birinde ışık görüldü, diğerinde çıkışa son 250 metre mesafe kaldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, "Ülkemizin yüz ölçümü olarak ikinci büyük ili. Hem özel idare yolları hem de kara yolları olarak da geniş bir ilimiz. Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'müzün de bunun üstesinden gelecek bir kapasitesi var" dedi.

"YÜZDE 75'İ BİTTİ"

Sivas'ta şu ana kadar 55 proje yürütüldüğünü ve bu projelerin başında da Geminbeli Tüneli olduğunu belirten Ayhan, "Bu tünelimiz 2 tüpten oluşuyor ve toplam uzunluğu 8 bin 600 metredir. Birinci tüpün hemen hemen tamamı bitti. İkinci tüpün ise 250 metresi kaldı. Tabi bu tip tünel inşaatlarının hafriyatı bitirmekle kalmıyor; elektrik, mekanik, güvenlik gibi işler kaldı ama baktığımız zaman işin yüzde 75'i bitti" şeklinde konuştu.

2022 SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Tünelin 2022 yılının sonunda hizmete girmesini beklediklerini belirten Sivas Valisi Ayhan, "Tabi bazen böyle işlerde ufak tefek aksamalar oluyor ama en geç 2023 olarak da söyleyebiliriz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hedefi; 2022 yılının sonunda tüm altyapısı bitmiş vaziyette Suşehri Geminbeli Tüneli'ni bitirmek" dedi.

Kış aylarında sürücülerin bu bölgede zorluk yaşadığını belirten Vali Ayhan, "Bu tünel, hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de kış dönemi çok zorlu geçiyor, burada da kaliteli ve konforlu bir yolculuk olacak. Hafif bir tipide Geminbeli Geçidi çok kolay kapanan bir yol" diye konuştu.