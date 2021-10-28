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Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Ekim 2021 10:04
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Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Unvan değişikliği sınavı ile bilgisayar işletmeni kadrosundan elektrik elektronik teknisyenliğine geçiş yaptım. Daha önce bitirmiş olduğum ve intibakını yaptırdığım AÖF aşçılık diploması tekniker özlük haklarından faydalanmamı sağlar mı?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43/b maddesinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." denilmektedir. Bu yetkiye istinaden Yüksek Öğretim Kurulu 9 Ocak 2015 tarihli ve 973 sayılı yazısı ile aşçılık programı mezunlarının tekniker unvanını kullanması uygun görülmüştür.

2021 yılında da uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Kararın 4/e maddesinde, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin uygulama esaslarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin uygulamaya ilişkin ortak açıklamalar başlıklı E bölümünün 3. maddesinde ise; "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." denilmektedir.

Sonuç olarak, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil teknisyen kadrosundaki bir personelin meslek yüksek okulu aşçılık bölümünden mezun olması halinde diplomasını kuruma ibrazını takip eden aybaşından itibaren tekniker kadrosu için belirlenen 650 puan iş güçlüğü, 975 puan temininde güçlük zammı puanı ile 1-4 derecelerden aylık alması halinde 100 puan, diğer derecelerden aylık alması halinde ise 93 puan üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

#aşçılık bölümü# tekniker# teknisyen
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Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
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