Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Ekim 2021 17:48
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Denizli'de FETÖ'ye yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden birinin hakkında 7 yıl 6 ay, birinin hakkında 6 yıl 6 ay, diğerinin hakkında da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.