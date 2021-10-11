5 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalan sağlıkçı kurtarıldı
İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan bir sağlık görevlisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Ekim 2021 18:14
İstanbul Pendik Kavakpınar Mahallesi Asa Sokak içerisindeki 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede, 13.00 sularında yangın çıktı.
Dairenin mutfağında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Nöbetten geldiği için uyuyan sağlıkçı kurtarıldı
Olay sırasında dairede bulunan kişilerin evde olmadığı belirtilirken, bir üst katta gece görevinden geldiği için uyuyan sağlık görevlisi ise olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sağlık görevlisi itfaiye merdiveni ile balkondan alınarak aşağı indirildi ve sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yangın sırasında dairede maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.