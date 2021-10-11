Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapacak
Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapacak
Bakan Özer: Meslek liseleri hak ettiği itibara yeniden kavuştu
Bakan Özer: Meslek liseleri hak ettiği itibara yeniden kavuştu
'Bardağı fırlatma' kavgası, memuriyeten atılmakla sona erdi!
'Bardağı fırlatma' kavgası, memuriyeten atılmakla sona erdi!
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
MSB, 'Harp okulları mülakatını SADAT yaptı' iddiasını yalanladı
MSB, 'Harp okulları mülakatını SADAT yaptı' iddiasını yalanladı
Erdoğan: 3600'ü önümüzdeki yılın sonuna kadar neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600'ü önümüzdeki yılın sonuna kadar neticelendireceğiz
Bakan Bilgin: Çalışanları, emekçileri enflasyona mağlup etmeyeceğiz
Bakan Bilgin: Çalışanları, emekçileri enflasyona mağlup etmeyeceğiz
Valilikten açıklama: Terör örgütü Karkamış'ı hedef aldı
Valilikten açıklama: Terör örgütü Karkamış'ı hedef aldı
Şehit özel harekat polisi, MHP İlçe Başkanının oğlu çıktı
Şehit özel harekat polisi, MHP İlçe Başkanının oğlu çıktı
KOSGEB'den '47 bin liralık klozet' iddialarına yalanlama
KOSGEB'den '47 bin liralık klozet' iddialarına yalanlama
Cari işlemler dengesinde açık beklenirken fazla geldi
Cari işlemler dengesinde açık beklenirken fazla geldi
27. dönem POMEM'de alım sayısı 12 bine çıkacak
27. dönem POMEM'de alım sayısı 12 bine çıkacak
Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi
Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
O bürokrat, 62 bin 500 TL'nin yanında, 72 bin 500 TL daha maaş alıyormuş!
O bürokrat, 62 bin 500 TL'nin yanında, 72 bin 500 TL daha maaş alıyormuş!
Deniz Baykal isteği dışında milletvekili olmuş
Deniz Baykal isteği dışında milletvekili olmuş
Bilim Kurulu üyesi koronanın biteceği tarihi açıkladı
Bilim Kurulu üyesi koronanın biteceği tarihi açıkladı
Gençler iş aramıyor, eve kapanıp 12 saat KPSS çalışıyor!
Gençler iş aramıyor, eve kapanıp 12 saat KPSS çalışıyor!
Öğrencinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene suç duyurusu
Öğrencinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene suç duyurusu
Ali Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Ali Yalçın: Eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir
Erdoğan: Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar
Erdoğan: Gençler, unutmayın herşey hayal etmekle başlar
Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Öğretmen, market çalışanına taciz zarfı gönderdi
Öğretmen, market çalışanına taciz zarfı gönderdi
Emniyet, CHP'li Tuncay Özkan'ın iddialarını yalanlandı
Emniyet, CHP'li Tuncay Özkan'ın iddialarını yalanlandı
Narkotik Şubeden '4 ton 900 kilogram kokain' açıklaması
Narkotik Şubeden '4 ton 900 kilogram kokain' açıklaması
WMO Genel Sekreteri Prof. Taalas'tan Türkiye'ye övgü
WMO Genel Sekreteri Prof. Taalas'tan Türkiye'ye övgü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "Bunu bugünden tartışmanın hiçbir yararı yoktur, doğru da değildir. Ben bunları yapay gündem olarak kabul ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ekim 2021 18:22
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İki genel başkan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Görüşmenin başında Sayın Karamollaoğlu çok güzel bir Türkiye ve dünya panoraması çizdi. Sorunların nasıl çözülmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Dış politika, ekonomi, içinde yaşadığımız koşullar ana görüşme konusu oldu." dedi.

Karamollaoğlu da seçime uzun bir süre kalmadığını ifade ederek, "Kalan 1,5 sene bu tip görüşmelerin yapılmasına ihtiyaç doğuruyor. Bütün siyasi partilerle bu görüşmeleri devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi"

Kılıçdaroğlu, "siyasi cinayetler işleneceği" yönündeki açıklamalarına dair bir soru üzerine, şunları söyledi:

"'Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz.' Kime ait bu söz. Bu tehdit değil mi? Ne demek? Bir siyasi parti liderine saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi kalkıp şu cümleyi kullanacak. 'Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz.' Ne anlama geliyor bu? Herhalde sevgi anlamına gelmiyor, herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Başka bir cümle daha. Üstelik bunu il başkanları toplantısında söylüyor Sayın Erdoğan. 'Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyorum.' Allah aşkına ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi? Siyasi partilerin kuruluş amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. 'Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin' diyor. 'Sizin lehinize olur bu' diyor. Bu soruların cevabını verdi mi Sayın Erdoğan? Bu iki cümlenin anlamı nedir?"

Ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır ve davranış içerisinde olmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz halkımızı sükunete davet ediyoruz. Evet, büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz, biliyoruz. Bunları aşacağız. İnşallah iktidar değişecek, güzel şeyler olacak, bu memlekete huzur gelecek. Herkes huzur içerisinde düşüncesini özgürce ifade edebilecek." dedi.

Karamollaoğlu da bu konuda, "Eğer biz Türkiye'de oluşan birçok menfiliklerin yanında siyasi gerginliği ortadan kaldırmazsak ülkede huzur olmaz. Ekonomide, eğitimde, dış politikada problem, bunların hepsi zaman içerisinde telafi edilebilir. Ancak siyasi gerginlik, siyasi parti liderlerinin üslubuyla ortadan kalkar. Biz önce siyasi parti liderleri olarak Türkiye'de gerginliği ortadan kaldıracak bir üslubu benimsemekle mükellefiz. Bu memleketimizin geleceği için çok daha büyük önem taşıyor. Diğer konular da bunun yanında adım adım çözülecektir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirmesinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarını güçlendirdiği yönündeki yorumlara dair bir soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili daha önce ifade ettiğim düşüncelerim değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek. Cumhurbaşkanının nasıl bir kişi olması gerektiğini kamuoyuyla paylaşıyorum. Profil fotoğrafımdan ne olacak? Eğer bir profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı belirleniyorsa o zaman işimiz çok zor. İşin doğrusu şudur; evet ülkeyi iyi yönetecek, güven verecek, siyasi partiler arasında sağlıklı bir zemin yaratacak, devletin sigortası olacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Bunu bugünden tartışmanın hiçbir yararı yoktur, doğru da değildir. Ben bunları yapay gündem olarak kabul ediyorum. Ekonomide bu kadar ciddi sorun varken, bu alanı tartışmak halkın gözünden gerçekleri kaçırmak anlamına gelir."

- "Parlamenter sisteme dönüşecekse görüşmelerin olması tabii"

Saadet Partisinin gelecek seçimde hangi ittifak içerisinde olacağı yönündeki bir soru üzerine Karamollaoğlu, seçim ittifaklarının seçim sathı mailine girildikten sonra gündeme gelmesi ve konuşulması gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Bir seçim bitti isterseniz ikinci seçim için de hemen ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Biz bir yerden ayrılıyoruz, başka yere gidiyoruz gibi bir netice de çıkartılmamalı. Bugünkü cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Zaten öyle olacağı için biz Cumhur İttifakı içerisinde bulunamayız demiştik. Bizim düşündüklerimiz gerçekleşti. Şu an fiilen de uygulanıyor. Bir parlamenter sisteme dönüşecekse Türkiye'deki yönetim tarzı, partilerin arasında görüşmelerin olması gayet tabiidir. Bunu da garipsememek lazım. Bunu ille de bir ittifakın hemen altyapısı olarak görmeye de ihtiyaç yok."

Kılıçdaroğlu, 3600 ek göstergeyle ilgili bir soru üzerine, "3600 ek göstergeyi yaptıracağım Erdoğan'a. Ben bunu 2018'den beri söylüyorum. Bugüne kadar neden yapmadı? İşi zamana yayarak unutturmaya çalışıyor ama biz unutturmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentodan çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu bir grup Suriyeli ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Suriye'de gerekli altyapı sağlandıktan sonra onları ülkelerine göndereceği yönündeki fikrini onlara da anlattığını, görüştüğü Suriyelilerin de bu fikri memnuniyetle karşıladığını aktardı.

#CHP# Kemal Kılıçdaroğlu# cumhurbaşkanlığı adaylığı#

Bu Habere Tepkiniz

YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!
Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?

Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?
Ulaştırma ve Trafik teknikerleri karayollarına 3 yıldır atama bekliyor

Ulaştırma ve Trafik teknikerleri karayollarına 3 yıldır atama bekliyor

Ulaştırma ve Trafik teknikerleri karayollarına 3 yıldır atama bekliyor
Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Personel alımına önümüzdeki dönemde devam edileceğini açıklayan Adalet Bakanı Gül, aynı şekilde önümüzdeki görevde yükselme sınavını da tekrar açmayı düşündüklerini ve sözleşmeliye kadro konusunu da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu.
Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx
27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor

27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor

27. dönem POMEM'de sözlü sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin sıklıkla karşılaştıkları 14 sorunun cevabı

Öğretmenlerin sıklıkla karşılaştıkları 14 sorunun cevabı

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde öğretmenlerin sıklıkla karşılaştıkları soruları ve cevaplarını açıkladı. Bu yazımızda bu sorulardan 14 ünün cevaplarına yer vereceğiz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettiş yardımcılarının mağduriyetini gidermeli!

Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettiş yardımcılarının mağduriyetini gidermeli!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üç ayrı müfettiş yardımcısı grubunun yeterlik sınavlarını 3 yıllık süreler geçmesine rağmen yapmıyor.
Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?

Soruşturmacı 'kritik birimlere yönetici olarak atanmama' teklifi getirebilir mi?

Danıştay, disiplin cezası ile birlikte memuriyet yaşamı boyunca yönetici kadrolara atanmamasına yönelik getirilen teklifin mükerrer cezalandırma niteliğinde olduğu, atama konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, genel bir kısıtlamaya tabi tutularak ortadan kaldırılmasının da hukuki bir dayanağı bulunmadığını belirtti.
Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sözleşmeli personel olarak 2015'ten beri görev yapan ve 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021'de hizmet sözleşmesini feshettikten sonra kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyen memurun mağduriyetini giderdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri