Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. En sıra sürede gereken adımları atacağız.

"FAHİŞ FİYAT KONUSUNDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Türkiye salgında en iyi kriz yönetimi yürüten ülkelerin başında geliyor. Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru, refahıdır. Fahiş fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışan ve üreticilerimiz için her türlü tedbiri alıyoruz.

"750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALACAĞIZ"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİ DEĞİŞİYOR"

Önümüzdeki dönem içni yeşil kalkınma devrimini tüm çalışanlarımızın merkezine yerleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bakanlığın bünyesinde bir de İklim Değişikliği ve uyum komisyonu oluşturuyoruz. Bir iklim değişikliği başkanlığı kuruyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsünü yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı olarak yapılandıracağız.

"ARTIK GÖÇMEN YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA ÜSTLENEMEYİZ"

Son dönemde göç yönetiminde de yeni strateji ve uygulamaları da devreye alıyoruz. Son 5 yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik. Artık bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir. Sadece maddi külfet paylaşımıyla meselenin çözülemeyecek boyuta ulaştığını herkes görmelidir. Türkiye'nin bu doğrultuda atılacak her adıma katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız.

Sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu kürsel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor.