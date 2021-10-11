Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin

Hollandalı banka ABN Amro tarafından yapılan değerlendirmede, "Bu yıl ve önümüzdeki yıl daha düşük altın fiyatları beklemeye devam ediyoruz ve mevcut tahminlerimizi yerinde tutuyoruz. Negatif altın fiyatı görünümümüzün birkaç nedeni var" denildi.

Altın fiyatlarındaki olumsuz görünüme gerekçe olarak küresel para politikalarındaki sıkılaşmalar ve dolardaki değer artışı öngörüleri gösterildi.

"ABD VE DİĞER MERKEZ BANKALARI HAREKETE GEÇECEK"

Norveç, Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Kore merkez bankalarının şimdiden harekete geçtiği belirtilen raporda ABD Merkez Bankası'nın Fed'in 2023'ün başlarında sıkı para politikasına adım atacağını ve İngiltere Merkez Bankası ile Kanada Merkez Bankası'nın muhtemelen bu tarihten daha önce faiz artırımına gideceği belirtildi.

Raporda altın fiyatlarının dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 7,5 gerilediğini hatırlatılarak altının bu yılın sonunda 1700 dolara, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolara inebileceği öngörüsünde bulunuldu. Ayrıca raporda ABD hazine tahvillerinin ve ABD dolarının 2 yıl içinde daha da artacağı tahmininde bulunuldu.