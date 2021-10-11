Bakan Kurum, Bakanlığın isim değişikliğini değerlendirdi

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğine işaret etti.

Değişiklikle birlikte kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığının ülke, millet ve gelecek nesiller için hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Ortak evimiz dünyamız için alınan devrim niteliğindeki bu yeni karar, eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda derin değişimlere sebep olan iklim değişikliğiyle mücadelemizin gücüne güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, çevreye saygılı, iklim dostu şehircilik sloganıyla iklim değişikliğiyle uyum politikalarını daha da etkinleştirerek geliştireceklerini, bu alanda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artıracaklarını, geleceğin küresel fırsatlarını değerlendireceklerini vurguladı. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuzun uhdesinde, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla, mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız."

Kurum, sürecin başından bu yana gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Paris Anlaşması'nı oy birliğiyle onaylayan TBMM ile millete şükranlarını sundu.