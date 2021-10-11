İstanbul Barosu seçimleri 16-17 Ekim'de yapılacak

Bağımsız Avukatlar (BAK) grubundan yapılan açıklamaya göre, çoklu baro tartışmalarının ardından genel kurul ertelemeleriyle çokça konuşulan İstanbul Barosu seçimleri bu hafta sonu yapılacak.

BAK, avukatlık mesleği eksenli savunma hakkı, yargının adil işleyişi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, hukukun üstünlüğü ve adalet kavramlarının insanlığın ortak değeri ve her türlü siyasi görüşün üstünde olduğunu kabul eden İstanbul Barosu üyesi avukatların bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

İstanbul Barosu üyesi avukat ve stajyer avukatların gönüllü üyeliğiyle, sivil ve bağımsız olarak uzun soluklu çalışmalar yürütmek üzere bir araya gelen BAK, genel kurula ortak değerleri paylaştıkları meslektaşlarıyla grup olarak katılacak.

İntihar eden ve görevi sırasında katledilen avukatların haberlerinin değişebileceğini, güçlü bir baroyla avukatların yalnız olmayacağını, daha fazla dayanışma, daha güçlü bir sesle hep beraber hukukun üstünlüğünün sağlanabileceği inancıyla hareket eden BAK, "Önce Hukuk ve Söz Savunmanın" diyerek insana, hukuka, avukata saygı için çaba gösterecek.

Bağımsız Avukatlar grubunun İstanbul Barosu Başkan Adayı olarak avukat İshak Şadi Çarsancaklı belirlenirken, Yönetim Kurulu adayları olarak da Mehmet Bülent Deniz, Gülden Sönmez, Arif Gökkaya Dinç, Abdülhalim Yılmaz, Yasin Dıvrak yer aldı.