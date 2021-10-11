Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, AK Parti MKYK Üyesi Av. Mücahit Birinci, Gazeteci-Yazar Nedim Şener ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Suriye konusunda yaptığı "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarıyla ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunun çözümü için gereken adımları atacağız." şeklindeki açıklaması masaya yatırıldı.

'Şartlar sağlandığında operasyon icra edilecektir'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, yeni bir operasyonun sinyalini verdi.

Yarar, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başlangıçta Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 'bölgedeki güçler' diyor. Kimi kastediyor; bir taraftan Rusya'yı, bir taraftan ABD'yi, bir taraftan da İran'ı kastediyor. Başka bir yabancı bölgede bulunan, aktif olarak sahada bulunan yabancı yapı yok. Peki geçmiş örneklerinde bunları engellemekle ilgili bir niyetleri var mı? O da yok. O zaman sonuçta şöyle olacak; Bir süre biz bu görüşmeleri göreceğiz. Ardından bu süre zarfında bölgede yığınaklanmaları göreceğiz. Ardından hava şartları, konjonktürel şartlar da yapılırsa bir bölgede operasyon icra edilecektir. O bölgenin neresi olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu sefer bir alanın temizliğinden çok terör örgütünün noktasal ikmal merkezlerine karşı bir saldırı olacağını düşünüyorum. Bu geçmişteki operasyonlardan farklı olacaktır çünkü bugün geldiğimiz noktada hemen yarın sabahleyin bir operasyon başlayacak demek çok da akılcı değil."