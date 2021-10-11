Türkiye, deplasmanda Letonya'yı mağlup etti
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile Daugava Stadyumunda karşılaştı.
7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Ev sahibi Letonya, 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Ay-yıldızlılar 75. dakikada Serdar Dursun'un golüyle eşitliği yakaladı.
Uzatma anlarında VAR kontrolü sonrası verilen penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz skoru 2-1'e getirdi.
Mücadele A Milli Takım'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gruptaki diğer maçlarda Hollanda Cebelitarık'ı 6-0, Norveç de Karadağ'ı 2-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Hollanda 19 puanla birinci, Norveç 17 puanla ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.