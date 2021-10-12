Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar: Savcılar el koysun

Son günlerde muhalefetin sıkça dillendirdiği "siyasilere saldırı/suikast" söyleminin fitilini FETÖ ateşledi. Örgütün yayın organlarında yurt dışındaki önemli isimlere saldırı düzenlenebileceği iddia edildi. Ardından organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker sahneye çıktı. FETÖ'nün birçok yalanı ile birlikte 'siyasi saldırılar olabileceği' iddiasını Türkiye gündemine sokan Peker, "Alevilere yönelik saldırı düzenlenebileceğini" ileri sürdü.

FETÖ BAŞLATTI EYMÜR SÜRDÜRDÜ

Daha bu açıklamanın mürekkebi bile kurumadan 1990'lı yılların karanlık figürlerinden eski MİT'çi Mehmet Eymür sahneye çıktı. Eymür, "90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir" dedi. Bu açıklamalar unutulmaya yüz tutmuşken FETÖ ve PKK'nın yurt dışındaki uzantıları siyasi suikast iddialarında bulundu. Bazı basın yayın organlarında "suikast listeleri" olduğu ileri sürüldü.

KİM BU BELLİ KİŞİLER?

FETÖ, mafya ve 1990'ların karanlık yüzü Eymür'ün iddialarını, geçtiğimiz hafta bu kez Kemal Kılıçdaroğlu yeniden ısıtarak siyasetin konusu yaptı. Kılıçdaroğlu gazetecilere verdiği röportajda "Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu "belli grup" ve "belli kişilerin" kim olduğu konusunda detay vermedi.

ŞİMDİ DE KORAY AYDIN

Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın izledi. Bir gazeteye açıklama yapan Aydın, "Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var. Eğer böyle bir planlama varsa, başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır, ağır bir bedel öderler" ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin benzer iddiaları giderek daha da yüksek sesle dile getirmesi endişe yaratıyor.

SAVCILAR GÖREVE

Kamuoyu, cumhuriyet savcılarının iddiaları araştırmasını ve "duyum sahiplerine" şu soruları sormasını bekliyor:

- Suikast/saldırılar kime düzenlenecek?

- İddia edilen saldırılar ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

- Suikast ya da saldırıları kim gerçekleştirecek? Tetikçi kim, muhalefet bu konuda da bir duyum aldı mı?

- CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Belli gruplar ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse..." açıklamasındaki "gruplar" ve "kişiler" kim?

- Bu duyumları servis edenler devletin mahrem kurumlarındaki kripto FETÖ'cüler ya da başka kliklerin adamları mı?

- Duyumlar muhalefete yabancı istihbaratçılar tarafından mı servis edildi?

- Bu "duyumları" siyasetçilere iletenler neden savcılara ve ilgili birimlere iletmiyor?

- Bu duyduklarınızı "hedefe konulan" kişilere ilettiniz mi?

- Haber verdiyseniz nasıl bir önlem aldılar, haber vermediyseniz neden hedefteki kişilerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz?

- Hedef etnik, mezhepsel ya da siyasi çatışma mı?

- Size cinayet ihbarını yapanlar, olası provokasyon ve cinayetlerin planlayıcısı veya azmettiricisi de olabilir mi?

- Siyasetçiler doğrudan milli güvenliği tehdit eden bu iddialarla ilgili bildiklerini neden savcılar yerine gazetecilere anlatıyor? Böylesine önemli bir konuda özel davet mi bekleniyor?

- Son günlerde FETÖ'cüler ve PKK'lılar yurt dışında kendilerine "suikast düzenleneceği" yönünde iddialarda bulunuyor, sözde infaz listeleri servis ediliyor. Muhalefetle firari teröristlerin aynı zamanda benzer iddialar dillendirmesi tesadüf mü?

Savcıların, Sedat Peker, FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nun kaynağının aynı kişiler mi yoksa farklı kişiler mi olduğunu da tespit etmesi gerekiyor. Eğer duyumlar asılsız, hedef korku pompalamak ve algı operasyonuysa; bunun da açığa çıkması gerek.

Kılıçdaroğlu topu Erdoğan'a attı

Saadet Partisi heyetini kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu, dün de "siyasi cinayetler" konusuna ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bir siyasi parti liderine saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi şu cümleyi kullanacak; 'Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz.' Kime ait bu söz? Ne anlama geliyor bu? Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır, hiçbir davranış bizden olmayacak."

Akşener: Duyumlar geliyor

Dünkü İYİ Parti - DP görüşmesinde de aynı konu gündemdeydi. Siyasi cinayet iddialarıyla ilgili Akşener, "Bu tür duyumlar elbette gelir. Kimisi daha sivil alanlardan, kimisi de 'Biraz daha dikkat edin' diyen alanlardan gelir. O kadar söyleyeyim. Benim inandığım bir şey var, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Dolayısıyla tedbir alırsınız ama bu konuda Sayın Aydın aynı zamanda bunların bu kadar konuşulmaması gerektiğini de söylüyor. Çok fazla bunu gündemde tutmamamız lazım" dedi.

Davet edilsin anlatırım

Telefonla ulaşıp iddiaları Koray Aydın'a sormak istedik. Telefona basın danışmanı olduğunu ifade eden kişi çıktı. Kendisine "Sayın Aydın'ın aldığı duyumlar neler? Kim kime nerede suikast düzenleyecek? İddianın kaynağı kim?" diye sorduk. Danışmanı "Aydın konu ile ilgili basına detay vermek istemiyor" dedi. Koray Aydın'ın iddialarını savcılıkla paylaşıp paylaşmayacağını sorduk. "Savcı çağırırsa ifadeye gidebilir, elinde olan bilgi ve duyumları paylaşabilir" cevabını verdi.

Yalandan medet umuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Ülkede korku iklimi oluşturmayı amaçlayanları, ellerindeki bilgileri savcılarla paylaşmaya çağıran Altun, terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların, yalandan medet umduğunu kaydetti: "Milletimizin devlete olan güveni hedef alınıyor. İddiaların temel amacı, ülkemizin birliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır."