Mobil oyuncu 25 milyon: 5,5 saat ekran başında geçiyor

Türkiye, televizyon izleme, oyun oynama, sosyal medyada gezinme ve internet mecralarında bulunma sürelerine bakıldığında dünya sıralamasında en ön sıralarda yer alıyor.

GENÇLERİN % 96'SI TELEVİZYON İZLİYOR

Yapılan bir araştırmaya göre, ülkemiz günlük televizyon izleme süresi 330 dakika, yani 5,5 saat. Bu süre Japonya'da 265, İtalya'da 261, İspanya'da 244, Rusya'da 239, İngiltere'de 232, Fransa'da 226 ve Almanya'da 221 dakika. Genç potansiyelinin yüzde 96'sı TV izliyor. Bunlardan yüzde 56'sı en az 4 saatini, yüzde 36'sı ise en az 2 saatini TV karşısında geçiriyor. Türkiye'de 54 milyon 33 bin internet kullanıcısı, 51 milyon da aktif sosyal medya kullanıcısı, 59 milyon 5 bin akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN KOPAMIYORUZ

Bir gün içerisinde sosyal medyaya 2 saat 48 dakika, yayın ve videoya 2 saat 44 dakika, müzik dinlemeye 1 saat 22 dakika vakit ayrıldığı belirlendi.

25 MİLYON MOBİL OYUNCUMUZ VAR

Dijital oyun oynayan kişi sayısı dünyada 1.2 milyar iken, Türkiye'de bu sayı 25 milyon. Türkiye'deki mobil oyuncuların cinsiyete göre dağılımı da araştırmada yer aldı. Buna göre, mobil oyuncuların 50.2'si kadın, yüzde 49.8'i erkek. En fazla mobil oyuncu ise 25-34 yaş grubunda. En çok oynanan oyun türlerinde ise aksiyon-macera, puzzle, yarış ve spor başı çekti.

Osman Özgan