Aşısını geciktirenler salgını hızlandırıyor

Aşılama oranlarını yüzde 80'lerin üzerine çıkaran ülkelerde hem vakalar hem de ölüm oranlarındaki düşüşler net bir şekilde görülmeye başladı. Nüfusunun yüzde 80-85'ini aşılayan birçok ülke de Covid-19 sınırlamalarını tamamen kaldırdı. Türkiye'de ise 'tam aşılı' olanların oranı halen yüzde 55 civarında. Son üç ayda koronavirüs kaynaklı ölümler 16 bine dayanırken bu ölümlerin yüzde 90'dan fazlasının aşı sürecini tamamlamayanlardan oluştuğu belirtildi.

Üçüncü dozunu olmayanların yoğun bakımlardaki sayısı da artışa geçti. Türkiye genelinde yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarının yüzde 39'unun üçüncü dozunu yaptırmayanlar olduğu belirtildi. Sırası geldiği halde üçüncü dozunu olmayanların sayısının 5 milyondan fazla olduğu, bu kişilerin risklerinin arttığı belirtildi.

18 yaş üstü 7,5 milyon civarındaki kişi ise hiç aşı olmadı. Delta varyantı etkisiyle Türkiye'deki aktif vakalar da 500 bin sınırına dayandı. 485 bin aktif vakanın en az 435 bini ya aşısız, ya da aşı sürecini tamamlayanlar. Günlük 30 bin civarındaki vaka sayılarının kış boyunca süreceği, küçük artışlara rağmen çok büyük bir atak beklenmediği görüşü dile getiriliyor.

GRİP UYARISI

Uzmanlar önümüzdeki süreçte bir başka tehdidin ise mevsim gribi olduğuna dikkat çekiyor. Toplumun geçen sene büyük oranda maske kullanması sebebiyle gribin nadir görüldüğünü hatırlatan uzmanlar "Vücut hafızası bir anlamda gribi unuttuğu için ve bu dönemde maske kullanımı azaldığı için hem dünyada hem Türkiye'de grip vakalarında artış bekleniyor" değerlendirmesini yapıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU