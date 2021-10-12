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Hemen ilaca sarılmayın! Boğaz ağrısının şifası mutfakta

Sonbahar ve kış aylarında sık karşılaşılan boğaz ağrısı, pandemi döneminde Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle endişe duymamıza sebep oluyor. Ancak uzmanlar "hemen telaşa kapılmayın, önce doğanın eczanesinden faydalanın" uyarısında bulunuyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 12 Ekim 2021 07:40
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Hemen ilaca sarılmayın! Boğaz ağrısının şifası mutfakta

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları arttı. Sabah uyandığımızda boğazımızda hissettiğimiz yanma, yutkunma zorluğu, hemen bizi Covid-19 telaşına sürüklüyor. Oysa, boğaz ağrısı, sonbahar kış aylarının en sık görülen sağlık problemlerinden biri. Covid-19 tedbirlerine sıkı sıkıya uyduğumuz dönemde pek rastlamadığımız boğaz ağrısı şikayetleri son günlerde arttı. Uzmanlar, hemen ilaca sarılmak yerine mutfağımızda hazır bulunan yiyeceklerle boğazımızı rahatlatabileceğimizi söylüyor. Boğaz ağrısına yol açan diğer virüs ve bakterilerin de kişiden kişiye bulaşmasını engellemek için öncelikle, maske takma kuralına uymak gerektiğini hatırlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, boğaz ağrısını hafifletmenin doğal yollarını anlattı. Prof. Dr. Özkarakaş bu besinlerin tüketiminde aşırıya kaçılmaması ikazında bulundu.

Elma sirkesi: Asidik yapısıyla boğazdaki balgamın parçalanmasına katkıda bulunarak, bakterilerin yayılmasını önleyebiliyor. Boğazınız ağrıdığında birkaç gün, sabah akşam gargara uygulaması şeklinde yapabilirsiniz. Ancak dikkat! Gereğinden fazla yapıldığında, yutulmasıyla birlikte mide mukozasında hasara ve ülsere, diş minesinde zayıflamaya neden olabiliyor.

Limon suyu: C vitamini ve antioksidanlar içeren limon suyu boğazda enfeksiyona karşı direnci artırmasının yanı sıra tükürük miktarını çoğaltarak boğaz ve burun içindeki zeminin nemli kalmasına yardım edebiliyor. Ancak her gün içilen limon suyu kan sulandırıcı özelliği nedeniyle ilaçlarla birleşirse, kanamalara sebep olabilir. Yine asidik olması diş minesinde zayıflamaya yol açabilir. Bu sebeple sirke gargarası gibi limon sunuyu da birkaç günden fazla tüketmeyin.

Bal: İçeriğindeki bağışıklığı artırıcı (propolis gibi) maddeler sayesinde, bir noktaya kadar boğazda enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin çoğalmalarını yavaşlatabiliyor. Zencefil karıştırılmış bal da boğazda rahatlık hissi verebilir. Ancak fazla tüketilen bal kan şekerinin yükselmesine yol açabilir. Eğer diyabetiniz yoksa ağrı süresince tüketebilirsiniz.

Bol bol su için: Boğaz ağrısına karşı dikkat etmeniz gereken en önemli kural, bol su içmek olmalı! Çünkü vücutta sıvı eksikliğinde azalan tükürük boğazda kurumaya, böylece ağrının artmasına neden oluyor. Xylitol içeren pastiller, ağız gargaraları, tuz ve veya karbonatlı suyla ağzın çalkalanması, boğaz ağrısına karşı ancak bir dereceye kadar yardımcı oluyor. Bol sıvı tüketmek ise bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önleyebiliyor. Meyve sularının kilo aldırma özellikleri nedeniyle sıvı olarak suyu tercih etmeniz de önem taşıyor. Boğazın daima nemli kalması için suyu sık ve yudum yudum içmeye dikkat edin.

VİRÜSLERİ UZAK TUTMANIN 5 KURALI

1- MASKE OLMADAN ASLA

Covid-19 pandemisinde, ev dışı ortamlarda maske takmak artık 'olmazsa olmazımız' haline geldi. Maske takmak, ilerleyen yıllarda da, hava yoluyla bulaşan viral ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunmak adına alışkanlığımız olacak gibi görünüyor.

2- HER GÜN TEMİZLEYİN

Özellikle çalışma ortamınızda masalar, kapı kolları, musluk açma kapatma kolları ve elektrik tuşları sık aralıklarla mutlaka sterilize edilmeli. Ayrıca her gün bilgisayarınızın klavyesini ve telefonlarınızı sterilize etmeyi unutmayın.

3- BU EŞYALARI ORTAKLAŞA KULLANMAYIN

Yine bakteri ve virüslerin bulaşmalarını önlemek için bardak, çatal ve kaşıkları ortaklaşa kullanmamak da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli korunma yöntemidir.

4- AĞIZ VE GÖZLERİNİZE DOKUNMAYIN

Bakteri ve virüslerin bulaşma riskine karşı ellerinizi yıkamadan; yüzünüze, özellikle de ağız ve gözlerinize dokunmayın!

KAPAT [X]

5- SİGARA İÇMEYİN

Herhangi bir enfeksiyon olmasa bile sadece sigara içmek veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak boğazda tahriş yaparak, ağrıya yol açabiliyor. Bu nedenle sigara içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın.

ZİYNETİ KOCABIYIK

#ilaca sarılmayın# boğaz ağrısı

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