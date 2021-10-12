Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu. Güler'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Kaynak : NTV
Eklenme : 12 Ekim 2021 07:45
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler Ankara Etimesgut'taki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Betül Güler'in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Güler'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.