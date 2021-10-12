3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: Toplam 26 gözaltı kararı

ADANA'DA 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalanma kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ANKARA'DA 14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 zanlıdan 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sözde üst düzey örgüt mensubunun ifadesinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri veya çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettiklerini beyan ettiği14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 dürbün ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ'DE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriyeli 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.