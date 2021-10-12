Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarını tutamadı
Türkiye'nin Letonya ile karşı karşıya geldiği maçın ardından, A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz gözyaşlarına boğuldu.
2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımız, Letonya ile karşı karşıya geldi.
Maçın başlamasıyla birlikte hücum hattında karşılıklı pozisyonlar yakalayan iki takım da ilk yarıyı golsüz tamamladı.
BURAK YILMAZ'DAN SON DAKİKA HAMLESİ
İkinci yarıda temponun artmaya başladığı müsabakada Merih Demiral'ın kendi kalesine gol atması Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından ataklarını arttıran milli takım 75. dakikada Serdar Dursun ile skoru eşitledi: 1-1
Gol için etkili pozisyonlarını sürdüren ay-yıldızlı ekibimiz aradığı golü 90+8'de Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle buldu.
KUNTZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Son dakikalarda gelen golün ardından ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.
Maçın bitmesiyle ağlamaya başlayan Kuntz'un o anları kameralara yansıdı.