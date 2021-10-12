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Vaka sayılarımız neden azalmıyor?

Sonbahardaki vaka artışının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirten Öztürk bunun nedenlerini ve alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 12 Ekim 2021 08:15
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Vaka sayılarımız neden azalmıyor?

18 aydır devam eden pandemi, sonbaharda da hız kesmedi. Üstelik vakalar artmaya başladı. Bazı uzmanlar dördüncü dalga uyarısı yaparken, henüz 3'üncü dalganın bitmediğini hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, vaka sayılarındaki artışla ilgili şu saptamaları yaptı:

KAPALI ALANLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Yeni varyantlarla beraber yasakların kısmen kalkmasıyla ve insanların rehavete kapılmaları nedeniyle bugünlerde vaka sayıları artıyor ve bu artış devam edip düşüşe geçmiyor. Dolayısıyla şu anda üçüncü dalga daha bitmemiştir ve üç bitmeden dördüncü dalgadan söz edemeyiz. Bunun nedeni de sonbahar aylarına bağlı olarak kapalı yerlerde daha fazla vakit geçirmemiz, okulların açılması nedeniyle her evden aşağı yukarı bir veya iki kişinin toplu yerlerde uzun süre vakit geçirmek zorunda kalması, artık daha fazla kişinin kapalı alanlarda çalışmasıdır. Tüm bunların yanında insanların çalıştıkları yerlerde ve okullarda öğrencilerin artık hava soğuduğu için daha az cam ve kapı açabiliyor olmaları şu anki vaka artışlarının sebepleri arasında yer almaktadır.

AŞILI OLANLAR DA VİRÜSÜ YAYABİLİR

Vaka artış hızının geçen seneden daha fazla olmasının en önemli sebepleri ise aşıdan dolayı insanların rahatlaması (oysa aşı yaptıranların da tedbirlere aynı şekilde devam etmesi gerekiyor zira virüs taşıyıp, bulaştırma riskleri var), yasakların gevşemiş olması, sokağa çıkma yasaklarının hiç kalmaması ve bunun yanında insanların artık maske takmamaya başlamasıdır. Tüm bunlardan dolayı hala biz üçüncü dalgayı atlatamadık.

VİRÜS YÜKÜMÜZÜ ARTIRMAMALIYIZ

Son vaka sayıları ve ölüm oranları en az birinci ikinci dalga kadar halen yüksek ve bu bize mutlaka önlemler almamız gerektiğini göstermektedir. Bu önlemlerin başında da hijyene-sosyal mesafeye dikkat etmek, maske takmak ve kapalı alanlarda havalandırma işini daha iyi yapmak geliyor. Bunun yanında yine mecbur kalmadıkça kapalı alanlara girmemeliyiz. Girmek zorunda kaldığımızda da eğer içeride uzun süre zaman geçireceksek sık aralıklarla mola vermeliyiz. Kapalı mekanda ne kadar uzun süre kalınırsa o ortamda virüs yükü artar. Dolayısıyla biz de virüslerden çok daha fazla etkileniriz, daha fazla virüs yükümüz olur ve hastalık kapma ihtimalimiz de artar.

OKULLARDA DERS SÜRELERİ KISALTILMALI

Okullarla ilgili en önemli noktalardan biri ders sürelerinin kısaltılmasıdır. Aynı durum işyerleri için de geçerli. İş yerlerinde çalışmaya belli aralıklarla ara verilmeli, aynı okullardaki teneffüsler gibi molalar olmalı ve ortam havalandırılmalıdır. Bunun yanında mecbur kalmadıkça kapalı alanlarda, okullarda öğrencilerin ve çalışanların maskelerini çıkartmamaları gerekir. Sık molalarla maskenin verdiği sıkıntı azaltılabilir.

#Sonbahar# korona# vaka sayıları# Ali Vefa Öztürk

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