Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek telefonu

Görüşmeyi MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir, şu paylaşımda bulundu:

"Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sayın Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Karadağlı'yı tebrik etmişlerdir. Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı'nın, Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Karadağlı'nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."