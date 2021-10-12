DDK, 1 bakanlık hakkında 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlattı!

T24'ten Tolga Şardan'ın iddiasına göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Uruguay'dan canlı hayvan ithalatında usulsüzlük yapıldığı belirtiliyor.

Tolga Şardan'ın iddiasının ilgili bölümü şu şekilde

Canlı hayvan ticaretiyle uğraşan bir grup besici, hükümetin ithalat rejimi çerçevesinde Uruguay'dan canlı sığır getirmek için yerel makamlarla anlaşma yapar.

Ardından 2021'in ilk aylarında sevkiyat hazırlığına başlanır. Uruguay hükümeti üzerinden satın alımı tamamlanan yaklaşık 8 bin 800 canlı sığır gemiye yüklenir.

Ancak bu arada Uruguay hükümetinin Covid - 19 pandemisi ve bazı sevkiyat sorunları nedeniyle Türkiye'ye doğru yolculuk üç gün gecikmeli başlar. Bu noktada kota sahibi ithalatçı firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmazken, Uruguay hükümeti gecikmenin kendilerinden kaynaklandığını bildiren resmi yazıyı ithalatçıya verir.

İçinde Türkiye'de faaliyet gösteren ondan fazla besicilik firmasının malı olan canlı hayvanları taşıyan gemi Mersin'e gelir.

Tabii, yükleme noktasında yaşanan gecikme nedeniyle geminin Mersin'e varışı da gecikmeli olur.

Mevzuat gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen işlemlere başlandığında, bakanlık bürokrasisi, gecikmeyi gerekçe gösterip gemide bekleyen canlı hayvanların indirilmesine onay vermez.

Bu arada ithalat işlemlerinden sorumlu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "mücbir sebep" halini uygulamaya koyarak ithalatta sakınca olmadığını yazı ile bildirilir.

Fakat tüm resmi işlemlerin yolunda olmasına karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı yönetimi izin vermez. Gemi, içinde canlı hayvan yüklü olarak Mersin açıklarında beklemeye başlar. Ayrıca bu bekleme karşılığında gerekli sağlık sertifikası ve kotaya sahip olan firma para cezası ödemeye başlar.

Mersin - Ankara hattında bu gelişmeler yaşanırken, iki milletvekili Fevzi B. ile Metin G., Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak firmanın sorunun çözümünde yardımcı olunmasını ister.

İki vekilin girişimi yine bakanlık üst yönetimince geri çevrilir.

Ardından ithalatçı firma bakanlığa, sağlık, denetim ve kontrol belgeleri bulunan canlı hayvanlar için "gemiden indirelim, 15 gün kontrolde kalsınlar" teklifinde bulunur. Ancak bu girişimde yine yönetimce uygun bulunmaz. Yanıt yine olumsuzdur.

Bu gelişmeler yaşanırken, bakanlık personeli olmayan bazı kişiler, ithalatçı firma ile temasa geçer. Temasın gerekçesi bellidir:

"200 bin dolar ödenmesi halinde sorun çözülecektir."

Firma sahibi, 120 bin dolara anlaşır. Paranın aracılara ödenmesiyle birlikte ertesi sabah geminin Mersin Limanı'na yanaşmasına izin çıkar!

Canlı hayvanların, kontrol ve sağlık koşulları altında ülkeye girişi sağlanır.