'174 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu'

Milliyet'in ulaştığı çarpıcı bilgilerin yer aldığı raporda, göç eden ilk grubun 2011'de yaklaşık 400 kişilik bir kafile olduğu belirtilirken, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2012'de 14 bin 237, 2013'te 224 bin 655, 2014'te 1 milyon 519 bin 286, 2015'te 2 milyon 503 bin 49, 2016'da 2 milyon 834 bin 441, 2017'de 3 milyon 426 bin 786, 2018'de 3 milyon 623 bin 192, 2019'da 3 milyon 576 bin 370, 2020'de 3 milyon 641 bin 370 ve 1 Ağustos 2021 itibarıyla da 3 milyon 688 bin 93'e ulaştığı açıklandı.