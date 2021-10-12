Dolar 9 TL'nin üzerinde... Hala yükseliyor
Dün akyam 9 lirayı görerek tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar Salı gününe de rekorla başladı. Dolar şu sıralar piyasada 9.01 liradan işlem görüyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ekim 2021 08:52
Doların ateşi yükseldi. Dün akşam saatlerinde aniden yükselişe geçerek 9 lira seviyesini görerek tarihinin en yüksek zirvesini yapan doyar, 12 Ekim 2021 sabahında 9 lira seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Serbest piyasada dolar/TL 9.01 liradan işlem görürken, Euro ise 10.42 lira seviyesinde işlem görüyor. Sterlin ise 2.25 lira seviyelerinde seyrediyor. Piyasalar yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|9,0120
|9,0130
|Avro
|10,4260
|10,4270
|Sterlin
|12,2110
|12,2610
|ANKARA
|
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|ABD Doları
|8,9830
|9,0430
|Avro
|10,3870
|10,4550
|Sterlin
|12,1610
|12,3210