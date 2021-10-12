İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 08:58
İstanbul merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında, itirafçı olan örgüt üyelerinin beyanları bulunan 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında halen aktif görevde olan kamu personellerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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