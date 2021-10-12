Başkentte FETÖ operasyonunda 21 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütte ev abisi, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi konumlarda görev alan, haklarında ifade, SGK ve Bank Asya kaydı, kod isim ve ByLock programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
MAHREM YAPILANMADAN 9 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Öte yandan Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan, 2'si askeri mahrem, 7'si sivil yapılanmalar içerisinde sorumlu seviyede faaliyet göstermiş 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.