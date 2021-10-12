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Uludağ'ın derelerinden 6 yılda 500 gram altın çıkardı

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor. 6 yıldır derelerde doğal altın arayan Emre Aydın, "Denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 10:12
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Uludağ'ın derelerinden 6 yılda 500 gram altın çıkardı

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor. Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor. Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye'de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

"6 yıl içinde 500 gram altın topladım"

6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, "Altın avcısıyım Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz. Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz.

"Günde 15 gram altın bulduğumuz oldu"

Bu işi hobi olarak devam ettiriyoruz. Ben başka bir işte çalışıyorum hafta sonları 2 gün tatilim var, onu da altın arayarak değerlendiriyorum. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım" dedi.

"Bizim makine bu işi kolaylaştırıyor"

Altın bulmada işleri kolaylaştıran toprak eleme makine üreticisi Erhan Cem Öztürk, "Biz altın arayanların işini kolaylaştırıyoruz. Makine imalatı yapıyoruz. Bu makine sayesinde de insanlar çok daha rahat şekilde çalışabiliyor. Altın doğada vahşi olarak var. Herkes el yordamıyla çıkartıyor.

Bizim makine bu işi kolaylaştırıyor. Bize sorulan çok fazla soru var. Bu işin kanuni olup olmadığını soruyorlar. Maden arama ruhsatlı alanlarda altın aramak mevzuata aykırı, onun dışında doğadaki bütün derelerde altın aramanın bir sakıncası yok. Dünya üzerinde altınının büyük oranı bu şekilde vahşi olarak doğada bulunuyor. Vahşi altın madenlerdekinden çok daha fazla" şeklinde konuştu.

#uludağ# derelerinden# altın

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