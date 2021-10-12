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2 buçuk dakikada 1 milyon liralık soygun: Ben olayı 2 dakikada anlatamıyorum

Fatih'te bir gümüşçüye giren 6 hırsız, iş yerinde bulunan 100 kilogram gümüş ile 300 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir, "Kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Ben konuyu 2,5 dakikada anlatamıyorum. Adamlar o kadar profesyoneller" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 10:52
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2 buçuk dakikada 1 milyon liralık soygun: Ben olayı 2 dakikada anlatamıyorum

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saat 05.00 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Atik Alipaşa Menderes Sokak üzerinde bulunan iş hanının girişindeki gümüşçüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında ticari araçla iş yerinin önüne gelerek araçtan şahıslardan 2'si etrafı gözetlemeye başladı.

Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar iki buçuk dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL'yi alarak oradan uzaklaştı.

6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon liralık gümüş ve parayı çalan hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları iş yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gümüşçüde yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ticari araçla iş yeri önüne gelen şahıslardan 2'si araçtan inerek etrafı gözetlemeye başladı. Diğer şahıslar da araçtan inerek ellerindeki levye ve demirle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Dolaplarda ve raflarda bulunan gümüşleri alan hırsızlar daha sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan parayı da alan şahıslar kısa sürede iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

'BEN 2.5 DAKİKADA OLAYI ANLATAMIYORUM'

Necip Erdemi, "Toplamda 6 kişiler. Biri arabada nöbet tutuyor yan tarafta diğerini diğer sokağa gönderiyorlar. 4 kişide dükkana saldırıyor. Olay 04.50'de oluyor. Yaklaşık verdikleri zarar 100 kg mal. Kasayla beraber 100 bin dolar zararımız var. İtalyan gümüşü zincirimizi çalıyorlar genelde, kolay eriyebilecek kolay paraya çevrilebilecek malların peşindeler. Saldırılar tamamen profesyonel gözüküyor. Eldivenli, kapüşonlu, maskeli bu işin uzmanı gibi gözüküyorlar. Önceden de gelip keşif yapmışlar zaten. Çünkü kepenk kapalı olduğu için o saatte kapalı oluyor burası. Karanlıkta eliyle koymuş gibi her şeyi açıyor, kurcalıyor. İki buçuk dakikada 100 kg mal çalan hırsızı düşünün biz iki buçuk dakikada anlatamıyoruz. Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor. Kasayı da götürüyor" diye konuştu.

'HEDEF BİZİZ'

Erdemi, sözlerine şöyle devam etti:

'Günlük hasılat kutusunun nerede olduğunu bile biliyorlar. Polisin verdiği bilgiye göre ise komşumuza gelmiş bir gün önce. 3 gündür burada dolaştığını söylüyorlar bu kişilerin. Komşuya saldırısının nedeni de bir ihbar olacak mı? Bir hareketlilik olacak mı? düşüncesiyle saldırı yapıyorlar. Hedef biziz. Kamera sistemi ile sokakları gözetleme sistemimiz var. Oradan bir hareket gelecek mi diye bakıyorlar büyük ihtimalle. Ama polisleri de bertaraf edebilmek içinde gözcü koyuyorlar sokaklara. 6 kişiler toplamda 4 tanesi dükkana saldırıyor. Maalesef hiçbir yerden bir hareket gelmeyince adamlar işini yapıp gidiyor. Yani benim özel güvenliğimle alarmım çalmasaydı iki buçuk dakikada girip 100 kg mal çalan hırsızı düşünün dükkanı komple boşaltırdı. Alarm çalınca panikliyor. Alarm çalınca camide namaz zamanı. Camiden çıkan olur, camiye giden olur veya devriye gelir gibi korkuyla beraber kaçıyorlar. Bu bizim başımıza geldi esnaf arkadaşlarımın başına gelsin istemem. Nakit para 300 bin TL idi, 250 bin lira kredi almıştım. 50 bin lirada bir haftalık hasılatım vardı.'

#İstanbul# Fatih# soygun

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