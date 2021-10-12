Bitlis'te patates üretiminden 500 milyon lira gelir hedefleniyor

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış yer kalmasın" çağrısına destek veren Bitlis merkez ile Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki çiftçiler, sulu tarım sayesinde daha fazla alanı ekonomiye kazandırdı.

Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Ahlat ve Tatvan'da devlet desteklerinden faydalanan çiftçiler, 42 bin dekardan yaklaşık 225 bin ton yemeklik, 12 bin dekardan da 80 bin ton sertifikalı patates tohumu elde etmeyi hedefliyor.

Hasada başlayan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere, kent merkezi ve ilçelerde 15 gün önce başlayan hasadın sürdüğünü söyledi.

Kentte 54 bin dekar alanda patates yetiştirildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"2021 yılı saha gözlemlerini yaptık. Hasat verimli geçiyor. Bitlis yemeklik patates üretiminin yanı sıra tohumluk üretim de yapan sayılı merkezlerden biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın talimatlarıyla ilimizde yaklaşık 15 çeşit patates tohumu kullanılmaktadır. Anadolu'nun yerli ve milli çeşitlerine yöneldik. 3 yıldır yerli çeşitleri kullanıyoruz. Bu çeşitlerin hastalıklara dayanıklı ve iklime adaptasyon kabiliyetinin yüksek olduğunu gördük. Depo ömrünün de yüksek olduğunu belirledik."

Çelik, bu yıl patates üretiminden 500 milyon lira gelir beklediklerini dile getirerek, "Tarlada yemeklik patatesin kilogram fiyatının 2 lira olduğunu gördük. Tohumlukta da iyi olacağını düşünüyoruz. 2021 bereketli bir yıldı. Küresel iklim değişikliğinden ülkemizin etkilendiği gibi bölgede de kuraklık baş gösterdi ancak patates sulu tarımla yetiştiği için etkilenmedi. Sulu tarımın olduğu yerlerde sıcaklık bize bereket olarak döndü." dedi.

Çelik, nisan ayından bu yana il genelinde 30 bin mevsimlik tarım işçisinin çalıştırıldığını ve çevre illerden de işçilerin bu dönemde kente geldiğini kaydetti.