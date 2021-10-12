'Siyasi cinayet' iddiaları beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder'

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde, hükümetleri döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğine işaret etti.

Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devrin kapandığını vurgulayan Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı'nın 'belli kişileri öldürmek'ten ve 'siyasi cinayetler'den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."