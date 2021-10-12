80 yaşında koronavirüsü ve kanseri yendi eşi ile hastaneden el ele çıktı

Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
Gün ortasında Dolar'ın 9 TL üzerinde seyri devam ediyor
Gün ortasında Dolar'ın 9 TL üzerinde seyri devam ediyor
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
DDK, 1 bakanlık hakkında 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlattı!
DDK, 1 bakanlık hakkında 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlattı!
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Maske indi risk arttı
Maske indi risk arttı
Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak
Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak
Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan operasyon mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
Erdoğan operasyon mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
750 engelli öğretmen ataması yapılacak
750 engelli öğretmen ataması yapılacak
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
Bakan Özer: Meslek liseleri hak ettiği itibara yeniden kavuştu
Bakan Özer: Meslek liseleri hak ettiği itibara yeniden kavuştu
'Bardağı fırlatma' kavgası, memuriyeten atılmakla sona erdi!
'Bardağı fırlatma' kavgası, memuriyeten atılmakla sona erdi!
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
MSB, 'Harp okulları mülakatını SADAT yaptı' iddiasını yalanladı
MSB, 'Harp okulları mülakatını SADAT yaptı' iddiasını yalanladı
Erdoğan: 3600'ü önümüzdeki yılın sonuna kadar neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600'ü önümüzdeki yılın sonuna kadar neticelendireceğiz
Bakan Bilgin: Çalışanları, emekçileri enflasyona mağlup etmeyeceğiz
Bakan Bilgin: Çalışanları, emekçileri enflasyona mağlup etmeyeceğiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

80 yaşında koronavirüsü ve kanseri yendi eşi ile hastaneden el ele çıktı

Adana'da koronavirüsü ayakta atlatan 80 yaşındaki Ali Öküzcü, yakalandığı mide kanserini de başarılı bir tedavi ile yendi. Yaşı ve hastalıkları nedeniyle riskli bir ameliyatla midesindeki kanserli tümör alınan Öküzcü, hastaneden kendisini bir an bile yalnız bırakmayan 60 yıllık eşi Yeter Öküzcü (76) ile el ele çıktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Ekim 2021 11:22
Yazdır
80 yaşında koronavirüsü ve kanseri yendi eşi ile hastaneden el ele çıktı

Geçen yıl temmuz ayında akraba ziyaretine giden Ali Öküzcü, yüksek ateş, tat alma ve koku duyusu kaybı şikayeti ile test yaptırdı. Koronavirüse yakalandığı belirlenen Öküzcü, ilerlemiş yaşına rağmen evinde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu. Kononavirüs aşılarını da yaptıran Öküzcü, 6 ay sonra bağırsaklarında rahatsızlık yaşayınca doktora başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra alınan biyopsi sonuçlarında Öküzcü'ye mide tümörü tanısı kondu. Tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvuran Öküzcü, Genel Cerrahi Kliniği'nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. 3 ay kemoterapi gören Öküzcü, yaşı ve yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle riskli görülmesine rağmen ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda Öküzcü'nün midesindeki kanserli alan ve etrafındaki lenf bezleri detaylı bir ameliyat ile temizlendi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Öküzcü, geçen hafta kendini bir an olsun yalnız bırakmayan 10 çocuğunun annesi 60 yıllık eşi Yeter Öküzcü ile el ele tutuşarak hastaneden ayrıldı.

'ÖNCE KORONAVİRÜSÜ SONRA KANSERİ YENDİM'

Geçen sene koronavirüse yakalanmasının ardından mide ve bağırsaklarında rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Ali Öküzcü, "Durumumdan şüphelenip doktora gittim. Mide kanseri olduğum anlaşıldı. 3 aylık bir tedavi sürecinin ardından ameliyata alındım. Koronavirüs hastalığından sonra mide kanserini de yendim. Şimdi çok şükür iyiyim. Eşim de beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı" dedi.

'ARTIK YÜZÜM GÜLÜYOR'

60 yıl olduğu gibi hastanede de eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Yeter Öküzcü de artık yüzünün güldüğünü söyledi. Eşinin ameliyata alındığında çok korktuğunu ancak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatan Yeter Öküzcü, "60 yıl birbirimizi hiç üzmeden bugünlere geldik. Ameliyata alındığında 5 saat boyunca servis koridorlarında dolaştım. Korku ve sabırsızlıkla onu bekledim. Sürekli çocuklarıma eşimin durumunu sormalarını istedim. Çok şükür operasyon başarılı geçti. O, iyi olacak diye şimdi çok rahatım ve mutluyum" diye konuştu.

EKİP ÇALIŞMASIYLA BAŞARILI OPERASYON

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orçun Yalav, ileri yaş grubu kanser vakalarında ek hastalıklarında bulunması nedeniyle risklerin çok arttığına ve ameliyatların daha komplike hale geldiğine dikkat çekti.

Ancak medikal onkoloji ve anestezi bölümüyle yapılan ekip çalışmasıyla başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Orçun Yalav, şöyle konuştu:

"Hasta 'lokal ileri' değimiz evredeydi. Yani kanser, organ olarak sadece mideyle sınırlı ama lenf bezlerine de yayılmıştı. Böyle bir evrede hastamıza yeni hizmet binası ile daha konforlu tedavi veren medikal onkoloji biriminde önce kemoterapi tedavisi uygulayarak hastalığın evresini küçülttük. Bu tedaviyle tümör nerdeyse tamamen kayboldu. Birtakım faktörlerden dolayı hastamızda açık ameliyat tercih ettik. Ameliyat 5 saat kadar sürdü. Yaş ilerledikçe insanlarda ek hastalıklar meydana geliyor. Bunlar, olan riski ister istemez artırıyor. Biz kendimizi bu noktada biraz şanslı görüyoruz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde Anestezi Ana Bilim Dalımız bu konuda çok donanımlı, çok deneyimli hocalarla çalışıyoruz. Bu bir kişinin başarısı değil, arkanızda duran bu ekibin başarısıdır. Her şey olumlu yönde ilerledi, bizde çok mutluyuz."

#Adana# tedavi# kanser# korona

Bu Habere Tepkiniz

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi

Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!
Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?

Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?
Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Personel alımına önümüzdeki dönemde devam edileceğini açıklayan Adalet Bakanı Gül, aynı şekilde önümüzdeki görevde yükselme sınavını da tekrar açmayı düşündüklerini ve sözleşmeliye kadro konusunu da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu.
27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor

27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor

27. dönem POMEM'de sözlü sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı

Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı...
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

ABD?de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu.