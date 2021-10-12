Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi "başkanlık" statüsünde hizmet verecek. Böylece, göç konusunda etkin ve hızlı hareket edilmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Göç İdaresi Başkanlığına dönüştürüleceğini açıkladı.

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygula-mak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo-nu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 11 Nisan 2013'te kurulan Genel Müdürlük, bundan sonra başkanlık olarak hizmet verecek.

Genel müdürlükten başkanlığa dönüştürülecek ve 81 ilde müdürlükleri bulunan Göç İdaresi'nin bu kararla statüsü yükseltilmiş olacak. Böylece Göç İdaresi Başkanlığı, görev alanıyla ilgili kapsamlı, etkin ve hızlı hareket edilmesini sağlayacak.

Göç İdaresi Başkanlığının yapılanmasına yönelik kararname çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Bugüne kadar göç konusunda çok sayıda çalışmayı hayata geçiren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, son olarak Milli Biyometrik Parmak İzi Sistemiyle Göç Kayıt Sisteminin entegrasyonunu sağlayarak Türkiye'de bulunan 5,5 milyon yabancının verisini sisteme aktarmıştı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kaçak göçle mücadelede ihbarları kabul eden Yabancılar İletişim Merkezi'ni de bünyesinde bulunduruyor.