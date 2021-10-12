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Çavuşoğlu: Bazı dışişleri bakanlarıyla Afganistan'a gitmeyi planlıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 13:48
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Çavuşoğlu: Bazı dışişleri bakanlarıyla Afganistan'a gitmeyi planlıyoruz

Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Retno'nun ziyaretinin, Endonezya'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunu duyunca önce inanamadım çünkü bakan olduğum günden bu yana en çok görüştüğüm ve Türkiye'de değişik vesilelerle en çok ağırladığım dışişleri bakanlarının başında geliyor Retno. Sık sık telefonla da görüşüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya'nın, Asya Pasifik'te Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya yapması öngörülen ziyarete ilişkin detayları da ele aldıklarını kaydetti.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizması kurulması kararının daha önce alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'ya yapacağı ziyaret kapsamında bu toplantının ilkini düzenlemek istediklerini söyledi.

- İkili iş birliği

Çavuşoğlu, Retno'nun ziyareti kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Endonezya Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan kalkınma iş birliği niyet mektubu ve Abdi İbrahim ilaç firması ile Pertamin International şirketi arasında imzalanan belgeye işaret ederek, "Her bir belge Endonezya'yla olan ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Bugüne kadar imzaladığımız anlaşmalar da ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirmiştir. Özellikle ticaret, savunma sanayi ve sağlık başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi geliştirme konusundaki irademiz tamdır." diye konuştu.

İkili ilişkilere dair somut sonuçlar elde edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Örneğin bugün kabul ettiğimiz bir ortak bildiriyle seyahat koridoru düzenlemesini hayata geçiriyoruz." dedi.

Vatandaşların karşılıklı ziyaretlerinin daha da kolaylaştırılması için aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasının da bildiride geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Ayrıca, Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar ülkemize vizesiz seyahat etmesine imkan tanıdığımızı Retno'ya bildirdim. Endonezya, 2016'dan bu yana vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlıyordu. Beş yıl gecikmeyle de olsa buna karşılık verdiğimiz için mutluyum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, sağlık alanında bugün iki ülke şirketleri arasında imzalanan belgeyle Türkiye ve Endonezya'nın artık sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zamanında birbirine ilaç ve koruma ürünleri desteği sağlamayacağını, ortak üretime de geçeceğini bildirdi.

Savunma sanayi konusunda Endonezya'yla imzalanan anlaşmalarla önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kısa vadede tedarik, yani ihtiyaçların karşılanması önemli. Bizim ürettiğimiz ürünler var. Endonezya'nın da ürettiği bazı ürünler var. Endonezya'nın bizim ürettiğimiz birçok özel firmalarımızın ve kamu şirketlerimizin ürettiği ürünlere ilgi duyduğunu görüyoruz. Ama orta ve uzun vadede ortak üretim ve teknoloji transferini başarmamız lazım kazan-kazan anlayışıyla." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bugün TİKA'yla imzalanan belgeyle, Endonezya ile üçüncü ülkelere kalkınma desteği vermek için de iş birliği yapılacağını vurguladı.

- "Bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz"

Çavuşoğlu, "Dostluğumuzun nişanesi olarak büyükelçiliklerimizin olduğu caddelere her iki ülkenin ilk cumhurbaşkanlarının ismini veriyoruz. Ankara'da Sukarno, Cakarta'da da Atatürk ismini büyükelçiliklerimizin olduğu caddeye veriyoruz." dedi.

Türkiye ve Endonezya'nın bölgesel ve küresel konularda görüşlerinin örtüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "İslam dünyası içinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içinde sadece iki büyük ülke değiliz. İslam dünyası için, özellikle sorunların çözümü için en çok hassasiyet gösteren iki ülkeyiz. Bu konuda yakın iş birliği içinde olduk. Bundan sonra da yakın iş birliği içinde olacağız." diye konuştu.

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Çavuşoğlu, Afganistan ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konularını da ele aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya'nın takdir ettiğimiz rolünü bir kere daha vurgulamak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar'da olsun ister Bangladeş'te olsun elinden gelen desteği veriyor ve Rohingyalı kardeşlerimiz için de Kovid-19 aşısı gönderme konusunda bugün tekrar teyitleştik. En kısa zamanda bu aşıları ileteceğiz.

Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz. Retno'yla bunu New York'ta da görüşmüştük. Diğer bazı dost ve kardeş bakanlar da bu fikri çok sevdiler. Bunun planlamasını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz."

- "MİKTA'yı liderler seviyesine yükseltmeyi düşünüyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişiminin bir slogandan ibaret olmadığını belirterek, "Köklerimiz Asya'da. Asya'daki potansiyeli görüyoruz. Ekonominin merkezi oldu." dedi.

Türkiye'nin, Endonezya'nın da verdiği destekle ASEAN'da bir statüsü olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak olarak görüyoruz. Bu girişim çerçevesinde ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Endonezya'nın G20 dönem başkanlığını yıl sonunda İtalya'dan devralacağını hatırlatarak, "Biz de MİKTA'nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) dönem başkanlığını devralıyoruz. MİKTA G20 içinde bizim ortak inisiyatifimiz, ortak platformumuz." ifadesini kullandı.

MİKTA'nın, öncelikleri ve faaliyetleriyle önemli bir girişim olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Endonezya'daki G20 Zirvesi marjında da MİKTA'yı liderler seviyesine yükseltmeyi düşünüyoruz. Yani liderler seviyesinde ilk toplantıyı Endonezya'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Bölgelerimizde önemli aktör olmanın yanında dünyada da sağduyunun sesi olduğumuz için söz sahibi iki ülke olarak iş birliğimizi ve ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

#Dışişleri Bakanı# Mevlüt Çavuşoğlu# afganistan

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