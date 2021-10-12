Suriye'de yeni angajman kuralları gelişebilir

Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
Gün ortasında Dolar'ın 9 TL üzerinde seyri devam ediyor
Gün ortasında Dolar'ın 9 TL üzerinde seyri devam ediyor
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
DDK, 1 bakanlık hakkında 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlattı!
DDK, 1 bakanlık hakkında 'rüşvet' iddiasıyla soruşturma başlattı!
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Maske indi risk arttı
Maske indi risk arttı
Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak
Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak
Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Eğitim sırasında kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan operasyon mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
Erdoğan operasyon mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
750 engelli öğretmen ataması yapılacak
750 engelli öğretmen ataması yapılacak
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
Bakan Özer: Meslek liseleri hak ettiği itibara yeniden kavuştu
Bakan Özer: Meslek liseleri hak ettiği itibara yeniden kavuştu
'Bardağı fırlatma' kavgası, memuriyeten atılmakla sona erdi!
'Bardağı fırlatma' kavgası, memuriyeten atılmakla sona erdi!
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
Ak Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
MSB, 'Harp okulları mülakatını SADAT yaptı' iddiasını yalanladı
MSB, 'Harp okulları mülakatını SADAT yaptı' iddiasını yalanladı
Erdoğan: 3600'ü önümüzdeki yılın sonuna kadar neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600'ü önümüzdeki yılın sonuna kadar neticelendireceğiz
Bakan Bilgin: Çalışanları, emekçileri enflasyona mağlup etmeyeceğiz
Bakan Bilgin: Çalışanları, emekçileri enflasyona mağlup etmeyeceğiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Suriye'de yeni angajman kuralları gelişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de son yaşananlara dair "Gerekli adımlar atacağız" cümlesi farklı bir dönem başlatabilir. 'Yeni angajman kuralları gelişebilir' diyen uzmanlar, Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olan bu meseleyi çözeceği görüşünde.

Kaynak : TRT
Eklenme : 12 Ekim 2021 13:05
Yazdır
Suriye'de yeni angajman kuralları gelişebilir

Bir süre önce Suriye'de askeri üslerimizin yakınlarına bombalar düşmeye başladı, sonra Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 2 özel harekat polisimizin şehadet haberi geldi, hemen ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine sınırın diğer tarafından atılan havan mermileri düştü. Afrin'de ana cadde üzerinde bombalı araçlar patladı.

'Neler oluyor?' diye düşünürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada tüm bu yaşananlara değindi ve "Suriye'de gereken adımları en kısa sürede atacağız" dedi.

Türkiye büyük bir 'şeytanlıkla' karşı karşıya

Haliyle hemen herkeste 'Yeni bir harekat mesajı mı?' düşüncesi oluştu. Biz de hem beklentilere hem diğer sorulara yanıt bulmak üzere Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile bir araya geldik.

Abdullah Ağar, sorulara doğrudan yanıt vermesiyle bilinen bir isim. Bizim 'Neler oluyor?' sorumuza da doğrudan bir giriş yapıyor ve "Türkiye, büyük bir şeytanlıkla karşı karşıya" diyor.

'Şeytanlık' kısmını biraz daha açmasını istiyoruz. Son iki gündür yaşananlara dikkat çekiyor. Özel harekat polislerimizin şehit edilmesi, Türkiye'ye atılan havanlar ve Afrin gibi bizim kontrolümüzdeki alanlarda art arda yaşananlara işaret ediyor. "PYD-PKK bu saldırıları önce kabul etti. Sonra birden tamamen döndüler ve 'Hayır, biz yapmadık' demeye başladılar. 'Bunları Türkiye yapıyor' demeye getirerek, yine şeytani, yoğun bir asimetrik terör yürütüyorlar. Yalanlar ve algı içerisinde yalın gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Peki bu bahsettiğim nedir? YPG/PKK bir terör örgütüdür. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısına, geleceğine tehdittir, yok edilmesi zorunluluktur." bilgisini paylaşıyor.

Yeni angajmanlar gelişebilir

Sonrasında resmin en genel haline geçiyor Abdullah Ağar ve Türkiye için bölgedeki terör örgütleri varlığının 'ulusal güvenlik sorunu' olduğunun altını çiziyor. Burada araya giriyoruz ve neler yapılabileceğini soruyoruz.

Sahadaki paradigmaların değiştiğinden, bu nedenle bizim bakışımızın da kimi zaman değiştiğinden bahsediyor ve birtakım yeni angajmanların gelişebileceğinin altını çiziyor.

DEAŞ ile mücadele yalanı ucuz bir oyun

Ağar bu noktada önemli bir hatırlatmada bulunuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin'in Soçi'de gerçekleşen son buluşmasından bazı kritik sonuçlar doğabileceğini, görüşmenin detaylarını bilmediğimizi söylüyor.

Öte yandan "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" yalanıyla bölgedeki PYD-PKK varlığının mazur görülmesinin istendiğini anlatan Ağar, şöyle devam ediyor:

"Terör örgütünün DEAŞ ile mücadele ettiği algısı ucuz bir yalan. ABD 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle terör örgütünü himaye ediyor, parlatıyor. Türkiye de haklı olarak bu yapıların bahsedildiği gibi 'özgürlük savaşçısı' olmadığını, kendi ulusal güvenliğini tehdit eden teröristler olduğunu her şartta ispatlıyor, dile getiriyor.

Karşı taraf anlasa da anlamasa da Türkiye'nin bir şekilde buradaki terör denklemini eninde sonunda bozması gerekiyor."

KAPAT [X]

Sahadan önce diplomasi zorlanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesini daha Ağar'a hatırlatıyoruz. Kabine çıkışındaki konuşmada geçen "Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız" kısmını nasıl değerlendirdiğini soruyoruz Ağar'a.

Önce sahadaki durumu izah ediyor. İki eksen olduğundan bahsedip, "Bir tarafta ABD ekseninde İngiltere, Fransa ve bazı Arap devletlerinin bulunduğu, gölgede İsrail'in yer aldığı denklem var. Diğer tarafta ise Rusya ekseninde, İran, Suriye rejimi, Hizbullah ve gölgede yine İsrail var." diyor.

Türkiye'nin öyle ya da böyle sınırının dibindeki terör faaliyetlerini sonlandırmak için adım atacağına işaret eden Ağar, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Diğer ülkelerle koordineli bir adım mı olur, Ankara tek başına mı harekat eder şimdilik kestirmek zor. Türkiye'nin elinde kartlar var. Her şeyden önce jeopolitik vazgeçilmezliği var. Tabii dünkü açıklamalardan sonra 'hemen bir harekat başlayacak' izlenimi doğdu bazı kesimlerde.

Bence Türkiye cari mücadele takip harekatı, nokta operasyonlar, misliyle mukabele yapar ama kapsamlı bir harekat için diplomasiyi sonuna kadar kullanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından Türkiye'nin kafasında bir plan olduğunu anlıyorum. Bu plan adım adım uygulanacaktır. Ama ne zaman tüm alanı süpürecek kapsamda bir harekata dönüşür, bunu şimdiden söylemek zor."

#erdoğan# türkiye# suriye

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar
KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar
Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!
Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi
Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
2021/2 ALES sonuçları açıklandı
2021/2 ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma
Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma
https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.
YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!
YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!
Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?
Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?
Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması
Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması
Personel alımına önümüzdeki dönemde devam edileceğini açıklayan Adalet Bakanı Gül, aynı şekilde önümüzdeki görevde yükselme sınavını da tekrar açmayı düşündüklerini ve sözleşmeliye kadro konusunu da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı
Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı...
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek
Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek
ABD?de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu.