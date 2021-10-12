TRT Kurdi'de üst düzey ayrılık

Üst yönetimin değişmesinin ardından TRT'yle yolları ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Mustafa Ekici, "Bundan sonra da farklı mecralarda inandığım değerler için çalışmaya devam edeceğim" diyerek, TRT'den ayrıldığını açıkladı.

Ekici, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"7 yılı aşkın süredir yürüttüğüm TRT Kurdi Kanal Koordinatörlüğü görevinden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. İyisi ile kötüsü ile bu 7 yılda milletimize ve ülkemize hizmet etmeye çabaladım, bu süreçte değerli dostlar edindim, güzel insanlar tanıdım. Kanalda birlikte çalıştığım arkadaşlar başta olmak üzere içerden dışardan bana ve ekibe destek olan herkese sonsuz minnet ve şükranlarımı sunarım. Bunların başında şüphesiz TRT eski Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren geliyor, onun destek ve güveni olmasaydı kanal buralara gelmezdi.

Kanalın Kürtçe ve Kürt halkı için paha biçilemez değeri var. Siyasetin keskin sınırlarında bulunan bir alanda 7 yılda yaptıklarımızın en büyük takdirini her kesimden seyircimiz gösterdiği teveccüh ve sahiplenme ile göstermiştir. Değerli seyircilerimize de yürekten teşekkürler.

Yeni gelecek arkadaşlara başarı dileklerimi sunarım, Allah milletimize, ülkemize ve sınır aşan bir mefküre olarak ümmetimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bundan sonra da farklı mecralarda inandığım değerler için çalışmaya devam edeceğim."