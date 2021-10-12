Ekspertizin 'canavar gibi' dediği araçtan, 20 bin liralık kusur çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde esnaf olan Hanefi Sağlam isimli bir vatandaş, yakın arkadaşının ağabeyine ait 2014 model otomobil almak için anlaştı.

Sağlam, fiyatın belirlenmesinin ardından otomobili, noter satış işlemleri öncesi Sanko Sanayi Sitesi'ndeki bir ekspertiz firmasına götürdü.

Burada otomobili inceleyen firma görevlileri, herhangi bir kusur bulunmadığına yönelik rapor tuttu.

Aracı satın aldıktan sonra ertesi gün Sakarya'ya gitmek için yola çıkan Sağlam, Sultanbeyli civarından yolda kaldı.

Arızalanan otomobil, çekici yardımıyla oto tamircisine götürüldü.

Yapılan kontrollerde, otomobilin motorunda kusur bulunduğu belirlendi.

"ARABA CANAVAR GİBİ DEDİLER"

Hanefi Sağlam, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşımızla anlaşıp aracı satın aldım. İkimizde araçlardan çok iyi anlamadığımız için bir ekspertiz firmasına götürdük. Bize burada aracın herhangi bir hasarının bulunmadığı söylendi. Hatta 'araba canavar gibi' dediler.

"RAPORA GÜVENDİĞİMİZ İÇİN BAŞKA YERE GÖSTERME İHTİYACI DUYMADIK"

Sadece aracın klima gazında bir sorun olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben aracı satın alarak bütün bakımlarını yaptım. Klima gazını yaptırdığım oto tamirci ustası, aracın motor yaktığını bize söyledi. Bizde ekspertiz raporu olduğu için ustayı kaale almadık. Rapora güvendiğimiz için başka bir yere gösterme ihtiyacı duymadık.

"DÜRÜST BAKMIŞ OLSALARDI BEN BUGÜN MAĞDUR OLMAZDIM"

Ertesi gün yola çıktım ve maalesef yolda kaldım. Tamir için götürdüğümüz ustalar, aracın motor yaktığını ve bunun yeni bir sorun olmadığını söylediler. Maalesef ekspertiz firması bu sorunu görmemiş. Otomobili satın aldığım kişi ile de görüştüm. Zaten o da benim gibi anlamadığı için ekspertiz firmasına gitmiştik. O da bunu öne sürerek ekspertiz firmasına gittiğimizi söylüyor. O da benim gibi mağdur oldu. Kendisi masrafı yarı yarıya karşılayalım diyor, ama ekspertiz firması hatasını kabul edip, uzlaşmaya yanaşmıyor. Bana 'Biz o an bakarız. Sizleri göndeririz' Oysa doğru dürüst bakmış olsalardı ben bugün mağdur olmazdım.

"GİDİN ARACINIZI KENDİNİZ YAPIN DİYORLAR"

Ekspertiz firması ile ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Uzlaşmak istememize rağmen, 'Bizim 50-60 tane avukatımız var. 360 tane şubemiz var. Herhangi bir şey yapamazsınız. Gidin aracınızı kendiniz yapın' diyorlar. Şu an aracın 20 bin TL'ye yakın masrafı var. Aracım şu anda oto tamircisinde, motoru ise serviste maddi ve manevi olarak zarara uğradım."