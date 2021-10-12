Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için kuvvetli sağanak uyarısı yapışmıştı. Sağanak yağış İstanbul ve çevre illerde başladı. Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması öngörüldüğünden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'nin radar görüntüsünde İstanbul Silivri, Muğla, Aydın, civarında ince taneli dolu geçişleri de yaşanıyor.