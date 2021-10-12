FETÖ üyeliğinden dosyası istinafta olan 3 zanlı sınırda yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 15:33
Güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede 3 zanlıyı tespit etti.
Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyaları bulunan meslekten ihraç gardiyan ve zabıt katibi ile esnaf olduğu belirlendi.
Zanlılar A.K, M.C.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.