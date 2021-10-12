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Türkiye ile Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı' imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi gözüküyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 15:41
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Türkiye ile Rusya arasında 'Ortak Turizm Eylem Planı' imzalandı

Türkiye ile Rusya arasında "Ortak Turizm Eylem Planı" imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türkiye-Rusya Turizm İşbirliği Toplantısı" kapsamında bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin ardından "Ortak Turizm Eylem Planı" imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Rus meslektaşlarıyla halk sağlığı ve turist güvenliği konularında rutin toplantılar yaptıklarını, turistlerin karşılaşabileceği sorunlara nasıl müdahale edilebileceği ve nasıl iyileştirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Teknik kurulların toplantısında tespitlerde bulunulduğunu ve iyileştirilmesi gereken konulara ilişkin yapılanlarda mutabık kaldıklarını bildiren Ersoy, sorunların çok hızlı bir şekilde çözülüyor olmasının iki taraf için de mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sene biliyorsunuz çok zor bir sene olmasına rağmen turistler açısından Rusya'dan ülkemize olan trafikte ciddi bir beklentilerin üzerinde hareket oluştu. Ağustos sonu itibarıyla 2,5 milyonu geçti ama yıl sonu itibarıyla 4 milyondan fazla Rus misafiri ülkemizde ağırlayacağız gibi gözüküyor. Rusya geçen sene olduğu gibi bu sene de birinci sırada yer alıyor en fazla misafir veren ülke olarak Türkiye'ye."

- Hijyen kuralları ve denetimler kalıcı hale gelecek

Görüşmeler sırasında güvenli turizm sertifikası veya bu gibi çalışmaların önemine dikkati çeken Ersoy, sertifikasyon programının turizm teşvik kanunuyla kalıcı hale getirildiğini, salgın sonrasında da hijyenle ilgili kuralların ve yapılması gereken denetimlerin hayatın bir parçası olacağını ifade etti.

Salgın koşullarının hijyenin önemini tüm dünyaya öğrettiğini aktaran Ersoy, turistlerin artık seyahat edecekleri ülkeleri, konaklayacakları tesisleri, yemek yiyecekleri yerleri seçerken sertifikasyonlarını ve denetimlere tabi olup olmadığını özellikle görmek istediklerini söyledi.

Bu tarz hijyen kurallarının kalıcı hale gelmesi gerektiğini aktaran Ersoy, Türkiye'nin şu ana kadar bunu başarıyla uyguladığını bundan sonra da gelişmelere göre gerekli düzenlemeleri yaparak salgın sonrasında yeni hijyen kuralları ilave edeceklerini bildirdi.

- İki ülke turistlerin güvenliği konusunda iş birliğine hazır

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova da Türkiye'nin Rus turistlerin gittiği en popüler ülke olduğunu, Rusya hükümeti ve Rus turizmi için vatandaşlarının gittikleri ülkede güvenliğinin sağlanmasının kendileri için önemini anlattı.

Yapılan toplantılarda yoğun bir şekilde güvenlik konusunu ele aldıklarını aktaran Doguzova, turistlerin güvenliğinin denetlenmesi konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Kendilerine iletilen sorunları Bakan Ersoy'la paylaştıklarını ve bu sorunların çözümü noktasında mutabakat sağlandığını kaydeden Doguzova, çalışmaları artırma ve genel kural ihlalleri konusunda yapılabilecekleri görüştüklerini dile getirdi.

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Rusya'ya giden Türk turist sayısını artırmak istediklerini kaydeden Doguzova, bu konuda elektronik vize uygulaması, vize muafiyeti gibi konularda yapılabilecekleri ele aldıklarını ve yatırım alanındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini söyledi.

- "2021'in üstünde tamamlayacağımıza eminim"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, gelecek Rus turist sayısında 2022 için belirlenen hedefe yönelik soruya verdiği yanıtta, Kovid-19 salgını öncesinde Türkiye'nin Rusya'dan 7 milyonun üzerinde turisti ağırladığını hatırlattı.

Salgın olmasa gelecek turist sayısının 8 milyonun da üzerine çıkılabileceğini ifade eden Ersoy, "Her geçen sene rakam artarak tekrar eski olduğu döneme geliyor. Şu an bir hedef koymak için erken 2022 ile ilgili ama ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim 2021'in üstünde tamamlayacağımıza eminim. İki tarafta da bununla ilgili niyet var. Gereken koşulları da hızlı bir şekilde iki taraf da yerine getiriyor." dedi.

Rus turistlerin tercih ettiği bölgeye ilişkin soruya ise Ersoy, "Geçen senelere kadar Akdeniz ağırlıklı diyebilirdik Rus misafirler için. Ama özellikle Ege de artık Rusya'da popüler olmaya başladı. Bu sene özellikle Bodrum bölgesinde ve Ege'nin diğer ilçelerinde fazla sayıda Rus turisti ağırlamayı biz başardık." cevabını verdi.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) Rusya'da 2019'dan bu yana yoğun tanıtım programı gerçekleştirdiğini, özellikle Ege'ye özgü tanıtım stratejisini de devreye aldıklarını sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından Ersoy ile Doguzova, "Ortak Turizm Eylem Planı"nı imzaladı.

#Kültür ve Turizm Bakanı# Mehmet Nuri Ersoy# Ortak Turizm Eylem Planı# Rusya

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