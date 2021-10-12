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Sözde doğu karargahına girildi, Irak'ın kuzeyinde 'güvenli hat' oluşturuldu

Mehmetçik, 4 Ekim'de PKK'yı Irak'ın kuzeyinden silecek büyük bir hamle yaptı. Terör örgütünün Avaşin Basyan'da bulunan sözde doğu karargahına girdi ve 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu operasyonla birlikte güvenli hat oluşturulmuş oldu.

Kaynak : TRT
Eklenme : 12 Ekim 2021 16:12
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Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonları ile teröristlerin tüm planlarını alt üst etti.

PKK'nın "ele geçirilmesi imkansız" olarak tanımladığı yerlere girdi. Terör koridoru oluşturmak istediği yerleri güvenli hat haline getirdi.

Terör koridoruna geçit verilmedi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları...

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen bu üç harekat ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Irak'tan Suriye'ye kadar Türkiye sınırında oluşturmak istenen 'terör koridoru' planı bozuldu.

Sözde doğu karargahı yıkıldı

Irak'ın kuzeyinde de terör örgütü PKK'nın hareket alanını daraltmak için Pençe operasyonları başlatıldı.

4 Ekim'de düzenlenen operasyonda komandolar, teröristlerin 'girilemez' dedikleri terör inlerine girdi. "Kaya" diye tanımladıkları sözde "doğu karargahı" başlarına yıkıldı. Operasyonun adresi ise Avaşin-Basyan'dı.

Sözde doğu karargahının terör örgütü PKK için önemi büyüktü. Lojistik, elektronik, komuta kontrol ve irtibat dahil birçok sistemini buradan yönetiyordu.

PKK'nın "girilmez" dediği mağarada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik adım adım ilerledi. 7 girişi olan mağaranın en zayıf noktasından operasyona başlandı. Komandolar teröristlerin inine girdi. Çatışmada 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin sözde "doğu karargahı" da ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin bölgede son dönemdeki saldırıların planlayıcısı ve failleri olduğu belirlendi.

Operasyon ile Avaşin Basyan'da terörist varlığı büyük oranda silindi

Avaşin Basyan, yüksek dağ bloklarının olduğu bir alan. Bu da teröristlere rahat hareket etme imkanı sağlıyordu. Bölgede düzenlenen operasyonlar ile terör varlığı büyük oranda temizlendi. Teröristlerin barınak ve mühimmat depoları ve en önemlisi üs bölgeleri tek tek imha edildi.

KAPAT [X]

Sözde doğu karargahı yapılan operasyon ile Şırnak ve Hakkari'nin karşısında Haftanin-Avaşin Basyan-Hakurk bölgesinde güvenli hat büyük oranda oluşturulmuş oldu. Bazı bölgelerde yaklaşık 20 kilometre derinliğe kadar inildi.

Mehmetçik, bölgedeki operasyonlarına devam ediyor.

#pkk# kuzey ırak# tsk

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