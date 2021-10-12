Taksiciden akıl almaz dolandırıcılık: Karşıya geçeceğiz, vize lazım

Son dönemde gündemden düşmeyen İstanbul'daki sarı taksi ve taksicilerle ilgili sorunların ardından, şoke eden bir iddia da İYİ Partili İbrahim Özkan'dan geldi. Özkan, İstanbul'da bir taksi şoförünün, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yabancı bir müşterisinden vize ücreti aldığını iddia etti.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan gündem dışı söz almak istedi.

'ANADOLU YAKASI'NA GEÇMEK İÇİN VİZE İSTEDİ'

Özkan, yaptığı konuşmada 'bir taksiciden duydum' diyerek, bir taksi şoförünün yabancı bir profesörü dolandırdığını ileri sürdü.

"Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü, 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor. Yaptırım yok. O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım."