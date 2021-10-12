Aksaray'da hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 16:59
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda H.F.S. (37) ve N.B. (41) gözaltına alındı.
N.B'nin 6 yıl 3 ay, H.F.S'nin ise 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.