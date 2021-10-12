TÜGVA'dan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Genel Kurulda Vergi Usul Kanunu görüşmelerine başlandı
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Yeni yasa yolda: AVM ve zincir marketlere yönelik yeni adımlar atılacak
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Bakan Soylu, Özkök'ün 'F1'de şampanya izni' iddialarını yalanladı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
Sınav kağıdına 'çarpı' koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Rehber güncellendi: Hamilelere aşı önerisi
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji radar görüntüsünü paylaştı! Kuvvetli yağış geliyor
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
Emniyet Müdür Yardımcısı polis dövdü... EGM soruşturma açtı
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
'TURKOVAC' için kritik aşama: Faz-3 sonuçları açıklanacak
Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi
Torba kadro ya da kavak ağacı ile kabağın hikayesi
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Kimya fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
Bakan Varank'tan Sözcü'ye tepki: Klozeti bırakın gazetecilik yapın
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?... İşte ilk rakamlar
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Dağıtım şirketleri elektriğe yüzde 40-45 zam istiyor!
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
Göç İdaresi'ne 'başkanlık' statüsü verilecek
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda bomba temin eden terörist yakalandı
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
Akaryakıta kamu desteğinde sona doğru
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
750 engelli öğretmen alımı başvuru tarihi belli oldu
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
SGK'yı usulsüz işlemlerle zarara uğratanlara 'Çekirge Operasyonu'
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Güvenlik şefinin 'tatlı kız' mesajı tacizden sayılmadı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Kiracılardan 'kredi notu, sgk dökümü' istenmeye başlandı
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu
Maske indi risk arttı
Maske indi risk arttı
Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak
Mete Yarar: Bu operasyon geçmiştekilerden farklı olacak
Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için olumsuz tahmin
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan operasyon mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
Erdoğan operasyon mesajı verdi... Dolar, 9 TL'yi aştı
750 engelli öğretmen ataması yapılacak
750 engelli öğretmen ataması yapılacak
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
TCMB Başkanı: Dünya pandemide bitti, Türkiye dimdik ayakta
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TÜGVA'dan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA), Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) öne sürdüğü iddiaların ve yayınlanan ''sözde'' belgelerin vakıfla alakası olmadığı belirtilerek, "Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız" açıklaması yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ekim 2021 18:56
Yazdır
TÜGVA'dan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

TÜGVA'nın açıklamasında, vakıf olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kalındığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB'ye bağlı zabıtalar, CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darbettiler, eşyalarımızı gasbettiler. Yetmedi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı. Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı."

İBB yetkililerinin elinde bir tahliye kararı olmadığı hatta tahliye için açılmış bir dava bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Kaymakamlığın tahliye girişiminden bir ay önce İBB'ye, tahliye isteğinin hukuksuz olduğu yönünde uyarı yazısı yolladığının ortaya çıktığı anlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Sonra dediler ki o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz ama öğrendik ki binayı CHP'li İBB Başkanı'nın makam odası yapacaklarmış. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer 'Başkan' diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler, TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler. 'Üçüncü taraflara kiraladınız' diye iftira attılar. 'Belge, kira kontratı, makbuz getirin' dedik. Yine getiremediler. Sonra 'kira bedeliniz düşük' diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi.''

Açıklamada, TÜGVA'nın, isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen bir saldırıyla karşı karşıya olduğu, vakıf hakkında yalan haberler yaptırıldığı, iftira ve linç kampanyası başlatıldığı aktarılarak, ''Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız excel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler" denildi.

TÜGVA'nın örgütlü bir yapıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diğer birçok olayda karşımıza çıkan sözde gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular. Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler, sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir, milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.''

Bu operasyonun tek amacının, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıfların önünü kesmek olduğu kaydedilen açıklamada, ''Ama başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak'' denildi.

#Adalar İlçe Temsilciliği# TÜGVA# İBB

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

KDK'dan lojman değişikliğine dair önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, lojmanda oturan bir personelin, boş başka bir lojmana geçiş taleplerine ilişkin olarak yönetmelikte bir hüküm bulunmadığını, bu konudaki takdir yetkisinin Lojman Tahsis Komisyonunda olduğunu belirtti.
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.
Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi

Trafik sigortalarında fiyatları karşılaştırma dönemi

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
2021/2 ALES sonuçları açıklandı

2021/2 ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2021-ALES/2 Sınav Sonuçlarını açıkladı
Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

Sınavsız ikinci üniversite fırsatını kaçırma

https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx
YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

YÖK yönetmeliğine aykırı kişiye özel ilanlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanlarında YÖK'ün yönetmeliğine aykırı olarak kişiye özel şartlar yer alıyor!
SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Erdoğan açıkladı... Çevre Şehircilik Bakanlığının ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak" dedi.
YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

YLSY'de bursiyer kontenjanları yarı yarıya düşürüldü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek üzere belirlenen YLSY kontenjanlarında yarı yarıya düşüş yaşandı!
Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?

Vekil bölüm başkanına idari görev ödeneği ödenir mi?
Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Adalet Bakanı'ndan yeni personel alımı, GYS ve sözleşmeliye kadro açıklaması

Personel alımına önümüzdeki dönemde devam edileceğini açıklayan Adalet Bakanı Gül, aynı şekilde önümüzdeki görevde yükselme sınavını da tekrar açmayı düşündüklerini ve sözleşmeliye kadro konusunu da çözüme kavuşturacaklarını duyurdu.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Aydın'da fırtına caminin minaresini yıktı

Aydın'da fırtına caminin minaresini yıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesini fırtına vurdu, bir caminin 2 minaresi de yıkıldı, çevredeki vatandaşlar minarenin altında kalmaktan son anda kurtulduç
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

Çocukların Covid-19'a yakalanma olasılığı yetişkinler kadar yüksek

ABD?de yapılan yeni bir çalışma, çocukların yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma olasılığının yetişkinler kadar yüksek olduğunu ancak çocuklardaki vakaların önemli ölçüde asemptomatik olduğunu ortaya koydu.