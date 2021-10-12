Sahaflar internete yenik düştü

Bursa'da lise ve üniversite öğrencilerine ikinci el yardımcı ders kitabı satışı yapan esnaf zor durumda. Sönmez İş Sarayı'nda 25 yıldır yeni ve okunmuş kitaplar ile öğrencilere ikinci el yardımcı ders kitabı satan Sefer Acet, "Pandemi internetten satış yapanlara yaradı. Ancak küçük sahaflar zor duruma düştü. Kullanılmış ders kitabı ve yardımcı kitapların satışları da yok denecek kadar azaldı. Öğrencilerden duyduğumuza göre, okullarda kitap satışı yapılıyor. Okullar sadece anlaştıkları yayıneviyle çalışıyor. Anlaşmalı olduğu kitapçılardan alıp öğrencilere satıyor. Öğrencilerden ısrarla yeni tarihli kitaplar isteniyor. Eskiden öğrenciler eski ders kitaplarını bize getirip satardı. Biz de üzerine cüz'i bir kar koyup ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize satardık" dedi.

Son yıllarda elektronik kitapların yaygınlaşması, ayrıca büyük yayınevleri ile internet sitelerinin kitap satmasıyla sahafların zor duruma düştüğünü anlatan Sefer Acet, "Korona sürecinde internet üzerinden kitap satışı arttı. Pandemi sebebiyle işlerimiz zaten kötüydü, şimdi daha da kötüye gitti. Satışlarımız yarı yarıya azaldı. Son yıllarda tabletler ve akıllı telefonların çıkmasıyla zaten kitap okuma alışkanlığı azaldı, neredeyse bitme noktasına geldi. Bunlara anlattığım sıkıntılar da eklenince bu bizi daha da kötü duruma soktu" diye dert yandı.