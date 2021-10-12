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Sahte rapor davasında 308 kişi hakim karşısına çıkacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel hastanenin, bir çalışanlarının maden işçilerine sahte sağlık raporu düzenlediği gerekçesiyle polise şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çoğu madenci 308 şüpheli hakkında, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu 835 bin TL zarara uğrattıkları iddiasıyla dava açıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Ekim 2021 19:22
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Sahte rapor davasında 308 kişi hakim karşısına çıkacak

Bir özel hastanenin yöneticileri, 5 Ocak 2017 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdikleri şikayet dilekçesinde, çalışanlarından M.D.'nin maden işçilerine sahte sağlık raporu düzenlediği ihbarında bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu teftiş kurulunca hazırlanan raporda, 335 kişiye ait 1654 adet günlük tedavi evrakının sahte olduğu, bu evrakların kullanılması nedeniyle hafta tatili, ikramiye primleri, vergiler gibi tüm ücret ve ödeme miktarlarının hesaplanması sonucu kurumun toplamda 835 bin 436 lira 11 kuruş zarara uğratıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma sonunda, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde görevli müessese işçilerinin ikinci basamak sağlık kuruluşlarından temin ettiği muayene evraklarında sorunlar olduğu şüphesiyle kurumca idari soruşturma başlatıldığı, hastanelere acil servisten giriş yapan bazı işçilerin ibraz ettikleri evrakların üretilmiş olduğu, evrakların bazılarının ücretli mazeret iznine dönüşecek şekilde düzenlendiği, konulan tanılar ve yapılan tedavilerin tüm evraklarda aynı olduğunun tespit edildiği, bu şekilde çeşitli hastanelerden usulsüz olarak günlük tedavi evrakları temin edilerek karşılığında yevmiye alındığı tespit edildi. Hastanede fizik tedavi uzmanı A.Ş.'nin alınan ifadesinde M.D.'nin hastaneye gelmeyen maden işçilerine yönelik ilgili doktor ve yöneticilerin imzalarını kullanarak sahte rapor düzenlediğini tespit ettiklerini anlattı.

DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında 308 kişi hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak' suçundan 4,5 yıldan 15 yıla ve 'resmi belgede sahtecilik'ten de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen hastane çalışanı M.D., TTK ile hastane arasında yapılan protokol ile hastaneye çok sayıda hasta ve hasta yakını geleceğinin hastane yetkilileri tarafından kendisine söylendiğini iddia etti. Amirlerinin dediği şekilde hareket ettiğini anlatan M.D., "Çalışmış olduğum kurumda amirlerimin bana söylemeleri üzerine onların talimatları ile bu evrakları hazırladım ve bana bu işten bir şey olmayacağı ve SGK'ya evrak gitmeyeceği ve faturalandırma olmayacağı için kimsenin zarar görmeyeceği söylenmişti. Ben de amirlerimin talimatları doğrultusunda bu evrakları hazırladım. Ancak belirttiğim gibi benim bu şekilde evrak düzenlediğim toplam kişi sayısı 20'yi geçmez. Diğer evrakları kimin hazırladığını bilmiyorum. Çalıştığım dönem içerisinde amirlerim ve hastane yetkililerinin bilgisi ve talimatı dışında herhangi bir işlem yapmadım. Benim bu konuyla ilgili yaşadıklarım ve bildiklerim bundan ibarettir. Suçsuzum" dedi. Şüpheliler, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

#Sahte rapor

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